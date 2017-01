Parlement européen: l’Italien Tajani, candidat de la droite, en tête dans la course au perchoir

L’ancien commissaire européen Antonio Tajani, candidat de la droite, était en pole-position dans la course à la présidence du Parlement européen, après le premier tour de scrutin mardi à Strasbourg.

L’Italien, champion du Parti populaire européen (PPE, droite/centre-droit) a obtenu le plus de voix, soit 274, parmi les six candidats qui se sont présentés. M. Tajani, membre fondateur de Forza Italia, ex-porte-parole de Silvio Berlusconi, a toutefois été loin de la majorité absolue nécessaire (342 voix) pour remporter ce premier tour. Son principal adversaire, son compatriote Gianni Pittella, le candidat des sociaux-démocrates et représentant la gauche, a recueilli 183 voix.

Un deuxième round va par conséquent avoir lieu, qui pourrait être suivi d’un troisième. Si aucune majorité absolue n’est atteinte après trois tours, un quatrième round est organisé pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Six candidats sont toujours en lice pour le deuxième tour, a précisé le président sortant du Parlement, le social-démocrate allemand Martin Schulz, après avoir présenté les résultats. Théoriquement, de nouveaux candidats peuvent se présenter à chaque tour, et d’autres se retirer. Ce scrutin a été marqué par un coup de théâtre avant le premier tour avec le retrait du libéral Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, au profit du PPE. « Nous essayons au Parlement européen d’organiser une majorité constructive pro-européenne car il ne s’agit pas ici de confrontations personnelles mais de trouver des solutions », a déclaré le président du groupe PPE, Manfred Weber, commentant cette alliance avec les libéraux. « Cet accord n’exclut personne. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre », a poursuivi M. Weber, faisant ainsi un appel du pied aux sociaux-démocrates. « J’espère qu’il y aura un processus de réflexion où les sociaux-démocrates se rendront compte qu’ils ne pourront faire valoir leurs idées qu’avec des partenaires. La stratégie qui consiste à s’isoler pour mener des luttes politiques ne mène qu’à l’impasse », a-t-il martelé.

– PPE omnipotent –

De son côté, M. Pittella – un médecin de formation qui siège depuis près de 20 ans au Parlement mais sans charisme et qui pâtit d’une connaissance limitée de l’anglais – répète à l’envi qu’il ne veut plus d’une « grande coalition » droite-gauche comme ceci avait été le cas sous la présidence de Martin Schulz.

Ce dernier a renoncé à se représenter après cinq ans à la tête de l’assemblée européenne pour se consacrer à la politique de son pays. Parmi les autres participants à la course à la présidence, la Belge Helga Stevens, du groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR, troisième force du Parlement, où siègent notamment les Tories pro-Brexit) a engrangé 77 voix. La Verte britannique Jean Lambert en a récolté 56, l’Italienne Eleonora Forenza de la gauche radicale 50 et le Roumain Laurentiu Rebega, du groupe Europe des Nations et des Libertés (ENF), que co-préside la Française Marine Le Pen, 43. Quant aux eurosceptiques de l’UKIP de Nigel Farage et leurs alliés de l’Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD), ils avaient renoncé à présenter un candidat. Avant le premier tour du scrutin, M. Pittella, comme M. Verhofstadt d’ailleurs, avaient fait part de leurs inquiétudes sur un règne sans partage du PPE sur les trois institutions européennes s’il obtenait la présidence du Parlement.

Car la droite tient déjà les rênes de la Commission européenne, avec le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, et ceux du Conseil avec le Polonais Donald Tusk.

Selon des sources parlementaires, la course à la présidence du Parlement européen pourrait justement servir aux sociaux-démocrates à poser des jalons pour revendiquer, en cas d’échec, le poste occupé par M. Tusk, nommé en décembre 2014 pour deux ans et demi à la tête du Conseil, donc jusqu’à la mi-2017.

