Parabole / Vent de discorde

Depuis le 20 janvier dernier, l’ouragan Trump fait rage et sème la confusion et le désarroi sur son passage. Inéluctablement, les rafales se font sentir en Europe. Le chamboulement de l’économie mondiale semble inévitable, avec d’un côté des incertitudes grandissantes quant à l’aboutissement du projet TTIP et de l’autre, une nouvelle dérégulation des marchés financiers.

L’imprévisibilité de l’administration Trump, notamment en termes de politique étrangère et sécuritaire, est tout aussi difficile à manœuvrer pour l’Union européenne. Ses virevoltes par rapport à l’OTAN ont été un premier signe de son manque de cap.

Alors que Trump affiche régulièrement son soutien décomplexé à Vladimir Poutine, il hésite aujourd’hui à se positionner quant à la Crimée et cherche à attiser un nouveau conflit avec l’Iran. Pays que la Russie considère pourtant comme un partenaire inévitable dans la lutte contre Daesh.

Le comportement de girouette du président Trump est-il le fruit de son incompétence ou bien celui d’un savant calcul qui vise, justement, à semer la confusion pour déstabiliser ses adversaires? Quoi qu’il en soit, c’est surtout son décret anti-immigrants qui défraye la chronique. Au-delà de la souffrance imposée aux ressortissants des pays visés par ce décret, celui-ci offre également une nouvelle caisse de résonance aux partis populistes et d’extrême droite européens.

Geert Wilders, le raciste en tête des sondages des élections parlementaires aux Pays-Bas, se réjouit sur Twitter de ce décret qui, selon de nombreux juristes américains, viole la Constitution des Etats-Unis. «L’Islam et la liberté sont incompatibles», écrit Wilders. Cette incitation à la haine illustre bien le phénomène grandissant d’une radicalisation «blanche» et islamophobe. L’attaque terroriste contre une mosquée au Québec, perpétuée par un jeune «pro-Trump», ne devrait-elle pas nous servir de mise en garde? Les préjugés européens contre les communautés musulmanes et immigrées continuent de se solidifier, d’être banalisés. Au-delà de devenir une apologie de la violence, la narrative Trump promeut également une Europe morcelée. Nigel Farage, la groupie de Trump sur le Vieux Continent, n’a cessé de rougir sous ses éloges.

Selon Trump, le Brexit est un «great» choix et l’Union européenne est sur le point de se désintégrer. Jusqu’à quel point l’administration Trump désire-t-elle cette désintégration? L’Union européenne va-t-elle devenir le terrain d’interférences américaines? Selon Guy Verhoftstadt, l’UE n’a jamais eu si peu de sympathisants à Washington. Il suggère également que l’idéologue en chef de Trump, le suprémaciste Steve Bannon, envoie des aides vers l’Europe afin de soutenir les mouvements anti-UE et pro-référendum de sortie.

Sur TF1, Marine Le Pen complimente l’audace de Donald Trump: «Ce qui gêne les médias et les politiques, c’est que Trump respecte ses engagements et applique son programme.» Pour Le Pen, le décret vraisemblablement illégal et anti-constitutionnel de Donald Trump serait plutôt un signe d’intégrité politique. Est-ce ainsi que Le Pen et consorts envisagent la politique européenne de demain?

Charlotte Bruneau