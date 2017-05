Parabole / L’esclavage, mémoire vivante

Tous les 10 mai depuis 2006, la France commémore la traite, l’esclavage et son abolition. Avec la loi Taubira de 2001, une loi qui doit son nom à Christiane Taubira, alors députée de Guyane, l’esclavage et la traite négrière sont déclarés un «crime contre l’humanité». La décision de commémorer n’est jamais de nature anodine, et ne peut être analysée en dehors de son contexte historique et politique. De quoi se souvient-on, pourquoi et de quelle manière? Ces questions se retrouvent souvent au cœur de débats passionnés.

Lorsque l’esclavage est aboli en France en 1848, l’idée d’une journée commémorative ne vient évidemment pas à l’esprit. D’abord, parce que les célébrations républicaines institutionnalisées ne sont instaurées qu’à partir de 1880, avec le 14 juillet. Ensuite, nous sommes à l’époque coloniale, une époque lors de laquelle la majorité des sujets de l’empire colonial n’ont pas la citoyenneté. La célébration de cette citoyenneté transatlantique aurait risqué de créer des remous à travers l’empire français.

C’est aussi un des piliers de base de la république française, le principe d’égalité, qui contribue à reléguer l’acte historique de l’abolition dans un coin de la mémoire collective républicaine: tous les citoyens étant devenus égaux, il ne convient plus de faire de distinction entre un descendant de maître ou d’esclave! Initialement, les premiers descendants d’esclaves ont peut-être également souhaité, dans leurs revendications d’égalité et d’intégration citoyenne, faire oublier leur ascendance afin d’obtenir la complète égalité. Certains diront que c’est chose faite cent ans plus tard, avec la départementalisation de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Mais ce désir d’égalité, à la fois des personnes et des régions d’Outre-mer, a contribué à occulter une réalité bien moins rose sur le terrain. Car en pratique, les hiérarchies économiques et sociales dans les DOM-TOM continuent de refléter l’héritage de domination politique et d’exploitation commerciale de l’époque coloniale. La crise actuelle en Guyane illustre d’ailleurs bien ces propos.

Il faudra attendre les années 1960 avant qu’une redécouverte d’une mémoire collective propre aux DOM-TOM ne resurgisse et mène à des revendications identitaires. En 1998, à l’occasion du cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage, 40.000 personnes originaires des Antilles françaises défilent à Paris contre les discriminations à la fois économiques et sociales dont elles sont victimes.

Aujourd’hui, la question d’une remise en état se pose notamment en Guadeloupe, où des organisations de la société civile ont attaqué l’Etat français pour esclavage. Selon ces organisations, la loi de 1848 était anti-constitutionnelle car elle a permis de favoriser économiquement les anciens maîtres. En 1849, une loi indemnisait les planteurs et les colons pour la perte de leurs esclaves. Les anciens propriétaires d’esclaves reçurent environ six millions de francs pour dédommagement de la libération de leurs 248.500 esclaves. En même temps, des réformes foncières ont permis de pérenniser les relations d’asservissement maître-esclave avec la mise en place de baux qui obligèrent les «nouveaux libres» à continuer de cultiver notamment la canne à sucre sur les terres de leurs anciens maîtres.

La construction collective de la mémoire est un processus fondamental, un des piliers majeurs de l’identité nationale plurielle. C’est au terme de ce processus que se forme un consensus autour des évènements à commémorer. Mais un des dangers de la commémoration est de confiner au passé des problèmes qui doivent toujours être résolus aujourd’hui. En 2017, parler de l’esclavage au passé seulement ne suffit malheureusement pas.

Charlottte Bruneau