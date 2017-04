Parabole: Contre-espionnage

«Sans informations, nous n’avons aucune chance de rendre responsables les puissants. Antoine Deltour devrait être protégé et célébré pour avoir dévoilé des fautes aussi graves», a déclaré Sarah Harrison, directrice par intérim de la «Courage Foundation», faisant écho à ceux qui considèrent que les «lanceurs d’alerte» aident à construire une société meilleure. «Sans informations, nous n’attraperons pas les terroristes», ainsi va l’argument passe-partout qui sert à justifier la surveillance de masse.

D’une part, c’est notre vie privée qui prend fin lorsque la plupart doivent être protégés contre une ultra-minorité jugée nuisible pour la société. D’autre part, ce sont des secrets d’affaires ou d’Etat qui sont dévoilés lorsque jugés nuisibles pour cette même société. Au cœur des deux arguments, qui n’ont à première vue rien à voir, se trouve pourtant la revendication de violer une confidentialité – autrement jugée sacrée – au nom du plus grand bien, au nom de la protection de la société.

Ces deux arguments ont chacun leurs failles. Le premier ne tient pas la route puisque la surveillance de masse ne permet pas de prévenir les attentats. Ce n’est qu’après l’acte commis que les services de renseignements peuvent fouiller dans la masse de données recueillies au préalable. Par contre, ces données permettent de dresser un portrait des individus et de la société et mettent ainsi à disposition du pouvoir des outils de contrôle social. En parallèle, les entreprises spécialisées dans la collecte de nos données s’enrichissent.

Le deuxième argument est également problématique, car un lanceur d’alerte décide souvent seul si un secret d’affaires ou d’Etat doit être dévoilé. Ainsi, il pourrait bien se tromper. Pourtant, le prix extrêmement élevé que paye un lanceur d’alerte pour ses révélations est souvent garant de sa bonne foi. Qui irait en prison pour un mensonge?

Ainsi, si la surveillance de masse prouvée lucrative au lieu d’efficace doit s’arrêter, cela ne veut pas dire pour autant que les lanceurs d’alerte et leur véritable volonté de réparer des injustices doivent disparaître.

Quoi qu’il en soit, de nombreux régimes font le contraire et continuent à encourager la surveillance de masse tout en condamnant les lanceurs d’alerte. Ce qui est surprenant lorsqu’il s’agit de régimes démocratiques.

En effet, on nous demande de choisir entre nos secrets et la sécurité: nous serons épargnés du terrorisme en échange de nos données. Mais lorsqu’il s’agit des secrets des puissants, on nous demande de faire le contraire, de choisir entre la transparence et la sécurité: sans secret d’affaires ou d’Etat, le chaos s’ensuit et la nation est en danger. Cette asymétrie déséquilibre complètement la relation de pouvoir entre le pouvoir et la société civile.

Ainsi, si le gouvernement promet de ne pas fouiller dans notre vie privée jusqu’au jour où nous commettons une faute grave, le futur lanceur d’alerte en fait de même avec les secrets qui lui sont confiés – il les garde tant qu’ils ne masquent pas une injustice majeure. Ne pas protéger les lanceurs d’alerte revient ainsi à avouer que l’espionnage et le viol de la confidentialité sont inacceptables même lorsque des erreurs sont commises. Que reste-il alors afin de justifier la surveillance «préventive» de masse de la société?

Charlotte Bruneau