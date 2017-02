Onze pays figurent dans la catégorie des mieux notés par l’agence financière Fitch pour leur endettement à long terme, soit le nombre plus bas depuis 2003, a indiqué jeudi l’agence américaine.

Ces onze pays sont l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, Singapour, la Suisse et les Etats-Unis.

Les pays dotés du « triple A », la note la plus élevée, étaient au nombre de 16 (soit un record) entre 2004 et 2009, « ce qui reflète l’impact à long terme de la crise financière », selon le communiqué. Fitch ne prévoit pas de les dégrader au cours des deux prochaines années. « Cela correspond à moins de 10% du portefeuille des dettes souveraines évaluées par Fitch, soit la part la plus petite pour cette catégorie », observe l’agence de notation dans son communiqué