Différents services d’inspection belges et wallons ainsi que l’inspection du travail et des mines au Luxembourg ont contrôlé récemment, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, 24 entreprises actives dans l’industrie de la viande. Les contrôles ont eu lieu tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg.

L’inspection découle de la coopération Benelux dans le cadre de laquelle les trois pays luttent ensemble contre le dumping social et les sociétés fictives.

Le Benelux se bat, d’une part, contre des situations où les travailleurs sont payés au rabais, sont astreints à des prestations trop longues, font du travail clandestin et, d’autre part, contre la fraude aux allocations et le non-paiement des cotisations sociales et des impôts dus. Un contrôle conjoint a été réalisé cette fois-ci dans le secteur de la viande.

Ce contrôle commun qui est intervenu au même moment en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ciblait en Belgique 21 firmes et au Grand-Duché de Luxembourg 3 firmes dans le secteur de la viande (d’abattage-désossage).

Du fait que la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg avaient précédemment échangé des données venant de leurs banques de données aux fins d’une analyse commune des risques, on a découvert des irrégularités consistant en des infractions éventuelles à la législation sociale.

Au Grand-Duché de Luxembourg, trois entreprise ont été contrôlées. Des infractions ont été constatées en matière de contrat de travail, de clause de non-concurrence, de paiements de salaires et d’enregistrement concernant la durée de travail,…