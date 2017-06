Nouvelle installation artistique: « AIR DELUXE »

Nouvelle installation artistique dans la rue Philippe II et l’avenue de la Porte-Neuve

dans le cadre d’Un été pas comme les autres dans une rue pas comme les autres

Le jeudi 15 juin, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, le Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain et l’asbl « Association rue Philippe II » ont inauguré l’installation « AIR DELUXE », suspendue au-dessus de la rue Philippe II et de l’avenue de la Porte-Neuve et en place jusqu’au 5 septembre.

Ce projet du couple d’artistes anglo-allemand Helen Evans et Heiko Hansen (HeHe) a été sélectionné par un jury* suite à un concours lancé parmi 7 artistes internationaux par l’« Association rue Philippe II », en collaboration avec le Casino Luxembourg et la Ville.

L’installation « AIR DELUXE » ressemble à un ciel de « nuages » formés et réalisés à partir de tubes d’aération. Ces « nuages » sont en quelque sorte la métaphore poétique de l’air pur et frais devenu « un produit de luxe » pour de nombreuses villes dans le monde. Les artistes évoquent dans leur travail les problèmes de la pollution de l’air, ainsi que la volonté illusoire et utopique de l’homme de dompter la nature et de maîtriser en même temps tous les problèmes climatiques.

Dans le cadre d’Un été pas comme les autres dans une rue pas comme les autres né grâce à l’initiative des commerçants de la rue Philippe II et de l’avenue de la Porte-Neuve, les projets « Let the sunshine in » (2014), « Look up ! » (2015) et « Swings » (2016), ainsi que « AIR DELUXE » (2017) ont vu le jour, afin de mettre en valeur ces rues et de créer une atmosphère estivale et conviviale au cœur de la ville.