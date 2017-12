Des centaines de vols ont été annulés, un aéroport et des écoles fermés et le trafic routier et ferroviaire chamboulé lundi aux Pays-Bas, placé en code rouge en raison de « la neige abondante et l’état glissant » des voies. « En lien avec les conditions météorologiques, la piste d’atterrissage et de décollage est actuellement fermée.

Plusieurs vols arrivant sont déviés, des vols en partance sont retardés ou annulés », a annoncé l’aéroport d’Eindhoven (sud), le second du pays, sur son compte Twitter. Plus de 400 vols ont été annulés à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, plaque tournante du trafic aérien en Europe, jusqu’en début d’après-midi, soit un tiers de l’ensemble des vols. « Nous dégivrons les avions pour leur sécurité et nous avons des équipes spécialisées qui essaient de garder les pistes dégagées et évacuent la neige, mais ils ne parviennent pas à suivre », a expliqué à l’AFP Paul Weber, porte-parole de l’aéroport. « Les gens doivent se tenir informés, regarder sur le site et trouver comment arriver jusqu’ici étant donné que les trains connaissent des difficultés », a-t-il poursuivi, avertissant que des retards pourraient subsister mardi malgré la fonte des neiges attendue.

L’institut royal météorologique néerlandais (KNMI) a activé le code rouge sur la quasi-totalité du territoire néerlandais, principalement au centre et au sud du pays. Jusqu’à 15 centimètres de neige pourraient tomber sur une bande étendue entre la Zélande (sud-ouest) et Overrijssel (nord-est), près de la frontalière allemande. Le code rouge est généralement activé une fois par an, à cause de fortes pluies et orages, de vents violents ou encore de verglas, comme trois jours durant en 2016, a indiqué à l’AFP Femke Goutbeek, porte-parole du KNMI, assurant qu’une telle situation n’était « pas unique ». Les transports en commun ont également été fortement perturbés, avec des trajets annulés et des retards signalés notamment par la compagnie de bus Arriva. La compagnie de chemin de fer NS a par ailleurs diminué le nombre de trains en circulation pour la journée, conseillant aux voyageurs de rentrer chez eux le plus tôt possible. Mais la neige apporte aussi ses réjouissances: des centaines d’amateurs ont fait part de leur intérêt sur Facebook pour une grande bataille de boules de neige organisée en fin d’après-midi à la gare centrale de La Haye.

Plus de la moitié des vols annulés à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Nice

56% des vols ont été annulés à l’arrivée et 50% au départ de l’aéroport de Nice, lundi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, la situation devant encore empirer dans la soirée, a-t-on appris auprès de l’aéroport.

En raison d’un vent de sud-ouest et d’un plafond nuageux très bas, les pilotes, qui doivent atterrir à vue à Nice en raison du relief montagneux, « ne peuvent le faire », ont précisé les autorités aéroportuaires. Aucun avion n’atterrissait à Nice depuis le début de la matinée lundi, la plupart des vols étant annulés et les prévisions « ne sont pas bonnes pour la journée », elles ne devraient pas s’améliorer avant 22h00 lundi, a précisé l’aéroport en recommandant aux voyageurs de vérifier l’état du trafic sur internet. Par ailleurs, lundi à la mi-journée, l’académie de Nice a demandé à tous les élèves externes de ne pas revenir en cours l’après-midi, les demi-pensionnaires pouvant rentrer chez eux à partir de 14h00. Dans l’après-midi lundi, « en raison des risques de projection de galets », la chaussée Sud de la Promenade des Anglais était fermée à la circulation, a annoncé la métropole de Nice dans un communiqué.

Les parcs, jardins et le village de Noël restaient fermés. L’Ouest de la France a été le plus touché par les intempéries, à commencer par la Vendée où jusqu’à 45.000 foyers se sont retrouvés lundi matin sans courant, avec des vents allant jusqu’à 160 km/h.

A l’intérieur des terres, la pointe la plus forte a été enregistrée à 125 km/h à Luçon, selon la préfecture. Lundi, les aéroports d’Ajaccio et Figari, en Corse ont rouvert progressivement après avoir été fermés dimanche en raison des intempéries