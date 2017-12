Une perturbation très active s’installait dimanche sur le pays, selon Météo-France : dix départements se trouvent en vigilance orange depuis samedi en fin de journée et jusqu’à lundi 13H00, soit pour des risques de neige et verglas, soit pour vents violents, ou pour de possibles avalanches.

Une vigilance orange, pour vent violent a été lancée sur les départements Nord, Pas-de-Calais et Somme. Des rafales de 100 à 130 km/h sont attendues près des côtes et jusqu’à 100/110 km/h à l’intérieur des terres.

La vigilance orange pour neige et verglas concerne l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, la Drôme et la Lozère. La Savoie est sous vigilance orange pour avalanche. Deux départements, le Cantal et la Haute-Loire ont été sortis de la vigilance orange pour neige et verglas dimanche matin. « Le redoux est établi et définitif côté Auvergne », a indiqué Météo France.

En milieu de matinée, la perturbation continuait de progresser vers l’est de la France, donnant de la pluie sur l’ouest du pays. Il neigeait faiblement à l’est et en Rhône-Alpes, mais les chutes de neige devraient s’intensifier temporairement en matinée. Avec le passage de cette perturbation, les vents devraient aussi notablement se renforcer. Sur l’Ardèche et la Drôme, après de la neige et juste avant le redoux attendu en fin de matinée, des pluies verglaçantes sont localement observées en moyenne vallée du Rhône, rendant temporairement les chaussées très glissantes.

Un épisode neigeux assez bref a concerné le nord du pays en matinée de dimanche. Une couche de neige humide de 2 à 5 cm, localement 5 à 10 cm se devrair se former avant l’arrivée des pluies et du redoux par le sud-ouest en fin de matinée. Ces chutes de neige vont également concerner les Ardennes, la Champagne, la Lorraine et l’Alsace. Sur les Alpes du sud, les chutes de neige de dimanche matin vont s’intensifier nettement à partir de la mi-journée au dessus de 500 m. Elles perdureront ensuite à basse puis moyenne altitude jusqu’à lundi midi. Sur l’est de ces départements et en montagne les chutes de neige devraient se poursuivre jusqu’en matinée de lundi et rajouter encore jusqu’à 20 à 40 cm de neige.

La Savoie, où l’épaisseur de neige est de l’ordre de 50 cm dès 1500 mètres d’altitude dans les versants nord, sera touchée par une nouvelle perturbation dimanche. Elle se traduira par 20 cm de neige supplémentaires à 1500 mètres d’altitude et s’accompagnera d’un fort redoux (limite pluie-neige remontant rapidement dans la matinée vers 1800 mètres sur les premiers contreforts, plus tardivement vers 1500 mètres dans les vallées intérieures). Les avalanches pourraient atteindre les routes et toucher plus particulièrement les secteurs routiers d’altitude.