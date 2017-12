Plus de 300 vols ont été annulés et des centaines d’autres retardés dimanche à Francfort, la neige et le gel bloquant plusieurs pistes du plus important aéroport d’Allemagne, a annoncé son exploitant.

Quelque 330 vols ont été annulés avant 17H00 locales (16H00 GMT) après de fortes chutes de neige et des températures négatives dans la région de la capitale financière allemande, a indiqué un porte-parole de Fraport, la société qui gère l’aéroport de Francfort. Le plus grand hub aéroportuaire du pays, une des principales bases du géant Lufthansa, devait gérer un total de 1.260 vols dimanche.

D’autres vols pourraient être annulés dans la soirée, a ajouté le porte-parole, précisant néanmoins que le pire était passé et que la météo devrait s’améliorer dans les prochaines heures. Sur son site internet, Fraport a invité les voyageurs à vérifier auprès de leur compagnie l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

Une grande partie de l’Allemagne s’est réveillée avec des chutes de neige et des températures autour de zéro dimanche. L’aéroport de Düsseldorf (ouest) a été contraint à fermer pendant quatre heures dans l’après-midi, a informé l’agence de presse DPA. Des trains ont également été retardés, redirigés ou annulés dans l’Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest).

Au Royaume-Uni, d’importantes chutes de neige ont également entraîné des perturbations dans les transports routiers, ferroviaires et aériens. L’aéroport de Birmingham (centre de l’Angleterre), la deuxième ville du Royaume-Uni, a été fermé toute la matinée et n’a rouvert qu’en début d’après-midi. Des dizaines de vols ont été annulés, retardés ou déviés vers d’autres aéroports. De nombreux vols ont également été annulés ou retardés à l’aéroport de Luton, dans le nord de Londres, où toutes les pistes ont rouvert en début d’après-midi