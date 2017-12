Des chutes de neige ont entraîné lundi 80 annulations de vols à l’aéroport de Bruxelles, qui conseillait aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se déplacer. « Si votre vol a été annulé, merci de contacter votre compagnie aérienne avant de venir à l’aéroport », a demandé la société exploitante Brussels Airport aux voyageurs, via son compte Twitter.

Après la tempête de neige de la matinée, le trafic devait rester perturbé toute la journée dans cet aéroport, en raison des opérations de déneigement, de dégivrage des avions ou du manque de visibilité. A la mi-journée, une centaine de vols avaient dû être retardés et 80 autres annulés, a précisé à l’AFP Florence Muls, porte-parole de Brussels Airport. Elle a toutefois souligné qu’une accalmie avait permis de dégager entièrement une des trois pistes de l’aéroport. L’aéroport international de Bruxelles-Zaventem est le plus emprunté de Belgique, et une des principales plateformes du transport aérien en Europe avec notamment Londres, Paris et Francfort en Allemagne.

Les chutes de neige ont aussi causé des centaines de kilomètres d’embouteillages sur les autoroutes autour de Bruxelles et en Flandre, dans le nord du pays. Les tunnels routiers qui traversent la capitale belge ont par ailleurs été fermés en fin de matinée, en raison de la chaussée glissante.

L’ouest de l’Europe en proie à la neige et aux vents violents

Des milliers de foyers privés d’électricité, des perturbations dans les transports et des écoles fermées : la neige et les intempéries ont frappé lundi plusieurs pays de l’ouest de l’Europe.

En France, les rafales de vent de la tempête Ana atteignait les 140 à 150 km/h, avec des vagues risquant de submerger le littoral. Quelque 120.000 foyers étaient privés d’électricité en Vendée et dans la région de la Loire, dans le centre-ouest.

Dans les Alpes, le risque d’avalanches est élevé après de fortes chutes de neige ces dernières heures et des vents forts en altitude. En fin de matinée, la neige devait également toucher le nord de la France tandis que de fortes précipitations étaient attendues sur la côte méditerranéenne.

Au Royaume-Uni, des centaines d’écoles restaient fermées ce matin en raison de la neige et du gel, les services météorologiques ayant placé la plupart du Pays de Galles et du centre de l’Angleterre en alerte jaune. « En raison de la neige et du gel », la ville de Birmingham, la deuxième ville du pays, a annoncé que toutes les écoles gérées par la ville et les services de transport seraient fermés lundi.

Les portes étaient également closes dans des dizaines d’autres écoles d’autres comtés du centre de l’Angleterre et du Pays de Galles. Le fournisseur d’électricité Western Power Distribution, qui est présent dans le centre de l’Angleterre, le sud-ouest et le Pays de Galles, comptait environ 7.000 clients privés de courant lundi matin.

Le sud de l’Espagne est également touché. Le service de ferry reliant le port d’Algésiras, en Andalousie, à Tanger (Maroc) et à l’enclave espagnole de Ceuta a été fermé plusieurs heures dans la matinée à cause de vents violents avant de reprendre à 11H00 (11H00 GMT).

Les écoles de Vejer de la Frontera, ville de 20.000 habitants dans le sud-ouest, étaient également fermées, ont dit des responsables locaux. Par ailleurs, la station de ski de la Sierra Nevada, près de Grenade, a fait savoir sur son site internet qu’elle n’ouvrirait pas lundi.