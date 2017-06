« My Cuisine », nouvelle chaîne culinaire lancée par Altice

Une chaîne de télévision dédiée à la cuisine, « My Cuisine », sera diffusée à partir du 12 juin par SFR, avec parmi ses têtes d’affiche le médiatique chef britannique Jamie Oliver, a annoncé jeudi le groupe Altice de Patrick Drahi.

« Nous voulons combler un trou dans le paysage audiovisuel français », a expliqué Alain Weill, directeur général d’Altice Media (propriétaire notamment de BFMTV) lors d’une conférence de presse. Si les émissions télévisées liées à la cuisine sont légion, plus aucune chaîne du PAF n’est consacrée à cette thématique depuis la disparition en 2015 de Cuisine+, anciennement Cuisine TV (groupe Canal+).

La nouvelle chaîne, qui sera accompagnée d’un magazine, d’un site et d’une application numérique, diffusera 24h sur 24h et proposera 480 heures de programmes inédits par an, dont « 40% de productions originales françaises », a précisé Alain Weill. Le groupe n’a pas souhaité préciser le montant de l’investissement, mais a indiqué que le coût de la grille était « ambitieux ». Outre son partenariat avec Jamie Oliver, qui apparaissait déjà sur Cuisine TV, la chaîne a passé un accord avec le groupe américain Scripps Network (qui détient la chaîne Food Network). Elle diffusera des shows de divertissement et de télé-réalité à succès comme « Qui peut battre Bobby Flay? » ou encore « Wahlburgers », sur les coulisses de l’enseigne de burgers créée par l’acteur Mark Wahlberg et ses frères.

Parmi les autres vedettes de cette chaîne distribuée en exclusivité par SFR en France, en Belgique et au Luxembourg, l’animatrice d’émissions culinaires Luana Belmondo concoctera des recettes dans sa propre cuisine.

La femme de Paul Belmondo, qui proposera « des plats simples et conviviaux », a auparavant officié sur Cuisine TV et animé une chronique dans « C à vous » sur France 5.

Le chef étoilé Marc Veyrat participera à un « talk show » avec d’autres experts de la table comme le chef pâtissier Pierre Hermé, le jeune chef colombien Juan Arbelaez et le journaliste Périco Légasse. Alain Weill a estimé que « My Cuisine » était « vouée au succès »: « On observe que partout dans le monde et notamment dans les grands marchés, l’Angleterre, les Etats-Unis, ce sont des chaînes évidemment de niche mais (…) que tous les téléspectateurs regardent à un moment où à un autre dans la semaine ou dans le mois », a-t-il dit à l’AFP. Aujourd’hui, « les sites de cuisine sont consultés par 18 millions de Français, soit un Français sur trois, ce qui est considérable », a-t-il noté. Il a également rappelé que ce lancement entrait dans la stratégie de « convergence » entre télécoms et médias suivie par le groupe Altice, qui a aussi créé cinq chaînes de sport depuis un an.