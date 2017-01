Mudam: Une hausse de fréquentation de 6,7% par rapport à 2015

97 081 visiteurs sont venus au Mudam en 2016, soit une hausse de fréquentation de 6,7% par rapport à 2015 (90 964 visiteurs).

Un chiffre qui fait écho à une programmation originale et variée :

Damien Deroubaix . Picasso et Moi, Fiona Tan . Geography of Time, Sarah Oppenheimer . S-399390, Beatrice Gibson, Wim Delvoye et Cristina Lucas . Trading Transcendence. Cette dernière, toujours à l’affiche jusqu’au 14 mai 2017, s’articule autour des notions de capitalisme et de globalisation au début du xxie siècle.

Le musée continue d’explorer la scène artistique internationale et poursuit sa mission en accueillant un large public avec de nombreuses actions soulignant son rôle de médiateur .

Le week-end anniversaire du 2-3 juillet 2016 a également permis de se rendre compte de la popularité du Mudam, plus de 11 000 visiteurs s’étant déplacés pour assister aux expositions, concerts, performances, lectures, ateliers, visites et projections.

Dès le 11 février prochain, le musée présentera trois nouvelles expositions monographiques avec Tony Cragg, sculpteur mondialement consacré (jusqu’au 03.09.2017), Darren Almond qui déploiera toutes les facettes de son travail (jusqu’au 14.05.2017) et Samuel Gratacap, jeune photographe, abordant une problématique des plus actuelles : la question des réfugiés et des zones de transit (jusqu’au 14.05.2017).

Communiqué