Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans l' »explosion » rapidement contenue sur un site du sidérurgiste ArcelorMittal de Gand (nord de la Belgique), a-t-on appris auprès des services de secours.

L’explosion a eu lieu vers 15H00 (14H00 GMT) dans un silo, « causée par un problème technique », a indiqué un officier des pompiers de Gand, confirmant une information de la télévision VTM. L’explosion n’a pas causé d’incendie, et l’usine n’a été que partiellement évacuée. De la fumée s’est échappée mais les émissions étaient « faibles » et n’ont « jamais représenté de danger », ont précisé les secours.

Contactée par l’AFP, ArcelorMittal a confirmé ces informations dans un communiqué et a déclaré qu’une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Le groupe « fournira plus d’informations dès que possible », conclut le communiqué