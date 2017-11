Morgan Gromy est nommé Directeur général de Luxexpo The Box. Il succèdera à Jean-Michel Collignon à compter du 1er janvier 2018.

Raymond Schadeck, président du conseil d’administration de Luxexpo The Box, a annoncé la nomination de Morgan Gromy au poste de directeur général de la société.

Morgan Gromy, qui est actuellement directeur d’exploitation de Luxexpo The Box, entrera en fonction le 1er janvier 2018 et succèdera à Jean-Michel Collignon, qui dirige l’entreprise depuis 2002 et a récemment fait valoir ses droits à la retraite.

« Morgan Gromy a rejoint la société en 2003 comme Exhibition Manager. Depuis 10 ans, en tant que COO, je lui confie la charge des équipes marketing, communication, techniques, administration des ventes, ventes et gestion des projets.

Expérience acquise en France, en Espagne, au Luxembourg, au sein de PME et de grands groupes internationaux, aussi bien sur les marchés B2B, B2C qu’institutionnels ou associatifs.

Communiqué