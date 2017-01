Moldavie : le nouveau président souhaite l’annulation de l’accord d’association avec l’UE

Le nouveau président moldave, le prorusse Igor Dodon, s’est prononcé mardi à Moscou en faveur d’une annulation par son parlement de l’accord commercial conclu avec l’Union européenne en 2014, espérant ainsi rétablir les relations économiques avec la Russie.

« Je n’exclus pas qu’après les prochaines élections législatives (…), cet accord soit annulé », a déclaré devant la presse M. Dodon après avoir été reçu par Vladimir Poutine. En attendant des élections qui donneraient la majorité à son parti, ce qui n’est pas prévu pour l’heure avant la fin 2018, il a annoncé qu’il comptait se rendre à Bruxelles « début février » pour discuter avec ses homologues européens de la manière de se rapprocher de Moscou dans le cadre des accords existants.

A Moscou pour sa première visite à l’étranger depuis son élection en novembre, M. Dodon a dit avoir discuté d’un « accord cadre » permettant à la Moldavie de coopérer avec l’Union économique eurasiatique, qui réunit la Russie et d’autres ex-républiques soviétiques. « Dans les semaines à venir, nous entamerons des consultations en vue d’une signature dans les mois à venir », a plaidé le président de ce pays pauvre de 3,5 millions d’habitants coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, y voyant « un premier pas vers un rapprochement ». Il a déclaré souhaiter que la Moldavie obtienne le statut d' »observateur » dans l’Union eurasiatique. Pendant sa campagne électorale, Igor Dodon avait promis d’oeuvrer à modifier le volet économique de l’accord d’association avec l’Union européenne signé en 2014 par les autorités pro-européennes moldaves au grand dam de Moscou. « Cet accord n’a apporté aucun avantage à la Moldavie, nous avons perdu le marché russe et le volume de nos exportations vers l’UE a aussi diminué », a regretté le chef de l’Etat moldave. Fin 2013, le président prorusse ukrainien de l’époque Viktor Ianoukovitch avait renoncé à conclure un accord similaire d’association avec l’UE, en échange d’un crédit promis par la Russie.

Cette volte-face avait conduit au soulèvement pro-occidental du Maïdan ayant lui-même abouti à la fuite puis à la destitution de M. Ianoukovitch, suivies de l’annexion de la Crimée et d’un conflit avec les séparatistes prorusses qui a fait près de 10.000 morts dans l’est de l’Ukraine.

afp