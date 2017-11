« Paix et amour », proclame un message en anglais sous le selfie. Pourtant, depuis qu’elle l’a mis en ligne, Sarah Idan a déclenché les passions car à côté de la représentante de l’Irak au concours de Miss Univers, pose Miss Israël.

Le cliché a récolté en une semaine plus de 3.600 « likes » mais il a aussi déclenché une avalanche de commentaires, certains positifs et d’autres négatifs. Face au tollé, Sarah Idan, 27 ans, dont le pays ne reconnaît pas l’Etat hébreu et est toujours techniquement en état de guerre avec lui, a publié un texte d’explication en arabe. Elle y affirme que Miss Israël, Adar Gandelsman, lui a « dit espérer qu’il y aurait un jour la paix entre les deux religions (juive et musulmane) et que ses enfants ne seraient pas obligés de faire le service militaire », obligatoire dans l’Etat hébreu pour les hommes comme les femmes. « Elle m’a demandé de prendre une photo et j’ai accepté en disant que moi aussi j’espérais la paix et je voulais aider à faire passer le message », poursuit la jeune femme.

« Cette photo ne signifie pas que je soutiens le gouvernement israélien ou sa politique envers les pays arabes. Je m’excuse auprès de tous ceux qui y ont vu une insulte à la cause palestinienne ». « Ta paix avec Israël, qui a incendié le monde arabe pour son propre intérêt, ne nous honore pas », réplique en commentaire Isra al-Jabri. « Je respecte les juifs pacifistes qui s’opposent à l’Etat d’Israël, mais nous ne voulons pas de leur paix construite sur les ruines de notre pays ». A l’opposé, Samah al-Mechhadani salue les propos de Miss Irak. « Peut-être qu’elle va réussir à améliorer nos relations avec Israël pour que nous devenions amis, qui sait? », dit l’internaute.

Musulmane, Sarah est née à Bagdad. Après son bac, elle a travaillé à partir de 2008 avec l’armée américaine qui avait envahi l’Irak en 2003. Elle a dit également avoir servi dans l’armée irakienne. La jeune femme a ensuite émigré aux Etat-Unis où elle a obtenu un diplôme de vocalise à Los Angeles. Adar Gandelsman, 19 ans, elle, a aussi posté un cliché avec sa concurrente irakienne sur Instagram et inscrit en commentaire: « Voici Miss Irak et elle est géniale ». Un selfie avec une autre Miss Israël avait déjà provoqué un scandale lors de Miss Univers 2014, cette fois avec la représentante du Liban. Une Indienne a été sacrée Miss Monde samedi dans la cité balnéaire chinoise de Sanyane