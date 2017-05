Michel Sardou annonce qu’il va arrêter de chanter

Michel Sardou, l’un des plus gros vendeurs de disques de la chanson française, va se lancer dans une dernière tournée et sortira en octobre un 26e et ultime album, avant de se consacrer au théâtre, assure-t-il vendredi dans un entretien au Parisien.

« J’arrête de chanter. Définitivement. Je vais faire une dernière tournée et un dernier album en octobre », indique le chanteur de 70 ans, précisant qu’il va commencer à enregistrer « cette semaine » ce nouveau disque, dont « une chanson parle du pape François, une autre des figurants au cinéma ». « Après j’irai au théâtre, je me ferai plaisir », ajoute-t-il. « Ma voix, avec l’âge, a descendu. Ce que j’ai gagné en grave, je l’ai perdu en aigu. Je veux me protéger et ne surtout pas faire l’album et la tournée de trop… Il arrive un moment où on a tout dit. Et puis j’ai 70 piges, j’ai bien le droit de me faire plaisir ».

Michel Sardou, dont la précédente tournée date de 2013, remontera sur scène à partir de cet été en France, Belgique et Suisse pour une série de concerts baptisée « La Dernière Danse ». Des concerts sont prévus jusqu’en mars 2018. Il se produira notamment à La Seine Musicale, la nouvelle salle de l’ouest parisien sur l’Ile Seguin, du 26 décembre au 3 janvier 2018. Le chanteur aux plus de 100 millions d’albums vendus, à la fois populaire et controversé, se consacrait au théâtre depuis sa dernière tournée en 2013, « Les Grands Moments ». « J’adore le populaire, le théâtre de boulevard, n’en déplaise aux intellos (…) Au théâtre, je jouerai jusqu’au bout », dit-il.

Il précise dans Le Parisien que sa dernière série de concerts ressemblera « à quelque chose qu’il n’a jamais fait: de grands écrans assez dingues à travers lesquels on passe, avec plein d’effets visuels… ». « Ce sera un remerciement au public, qui me suit depuis cinquante ans », souligne l’interprète de « Je vole », « Les lacs du Connemara » ou « Une fille aux yeux clairs ». En cinquante ans d’une carrière débutée à la fin des années 60, jalonnée de 25 albums studios, 18 albums live et près de 350 chansons, Michel Sardou a réalisé des dizaines de tubes ancrés dans la mémoire collective comme « Les Bals populaires », « La Maladie d’amour », « Les lacs du Connemara », « Être une femme » ou « En chantant ». La carrière de cet habitué des coups de gueule, qui se dit « à droite, gaulliste depuis toujours » — et confie avoir voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle–, a aussi été marquée par des prises de position discordantes et polémiques. Il avait notamment suscité la controverse en 1967 avec « les Ricains », chanson rendant hommage aux États-Unis, alors que la France était sortie de l’OTAN et que la guerre du Vietnam provoquait une vague d’antiaméricanisme. Il avait récidivé en 1976 avec « Je suis pour », chanson perçue comme un plaidoyer en faveur de la peine de mort, devenant la bête noire de l’extrême gauche.

afp