Meurtre d’une jeune Allemande: un réfugié avoue avoir menti

Un réfugié, sans doute afghan, accusé du meurtre d’une étudiante allemande, a avoué mardi devant ses juges avoir menti sur son âge pour se faire passer pour un mineur dans une affaire qui a soulevé l’indignation dans le pays.

Au premier jour de son procès devant un tribunal de Fribourg (sud-ouest), le jeune homme dont l’identité, la nationalité et l’âge restent incertains, a indiqué qu’il avait déjà 18 ans lorsqu’il a déposé sa demande d’asile en Allemagne en novembre 2015 au moment où affluaient des centaines de milliers de migrants, selon l’agence de presse allemande dpa.

Cet aveu ajoute un peu plus à la confusion alors que le jeune homme avait déjà été condamné en 2013 en Grèce pour une tentative de meurtre mais a tout de même réussi à se faire enregistrer en tant que demandeur d’asile mineur en Allemagne.

Jusqu’à présent, celui qui est présenté comme Hussein K. ou Huseen K. avait assuré qu’il n’avait que 16 ans à son arrivée en Allemagne et ne disposait pas de papiers d’identité. L’accusation assure quant à elle qu’il a au moins 22 ans aujourd’hui. Son avocat a requis le huis-clos à l’ouverture des débats et le jeune homme a expliqué qu’il voulait faire une déclaration. Il répond du meurtre et du viol aggravé de Maria L., une étudiante en médecine de 19 ans, dont le corps avait été retrouvé dans la rivière de Fribourg en octobre dernier. Son meurtrier l’avait abandonnée inconsciente dans les eaux de faible profondeur où elle s’est noyée.

Hussein K. avait été arrêté sept semaines plus tard, à la mi-décembre, grâce à des traces de son ADN retrouvé sur les lieux du crime. Alors que l’Allemagne était en proie à l’inquiétude après l’arrivée de plus d’un million de réfugiés, cette interpellation avait choqué et révélé de terribles failles dans la coopération européenne.

La droite nationaliste, notamment, en avait profité pour dénoncer une nouvelle fois la décision d’Angela Merkel d’ouvrir les portes de son pays aux migrants et d’avoir perdu le contrôle devant cette « vague » d’arrivées.

Le jeune homme avait en effet été condamné en 2013 à dix ans de prison pour une tentative de meurtre d’une jeune femme à Corfou (nord-ouest de la Grèce). Il avait bénéficié d’une remise en liberté conditionnelle en octobre 2015 avant de disparaître des radars de la justice grecque. Or les autorités grecques n’ont pas lancé d’avis de recherche international, selon le ministère allemand de l’Intérieur, ce qui a empêché son identification à son entrée en Allemagne.