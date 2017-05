Météo/France: le Nord-Est bat des records pour un mois de mai

Il a fait très chaud sur l’ensemble de l’Hexagone dimanche mais le Nord-Est a battu des records pour un mois de mai, notamment à Nancy, Metz, Auxerre et Troyes, ainsi qu’à Fontainebleau (Seine-et-Marne), selon Météo-France.

Au niveau national et dans l’attente des valeurs définitives, ce dimanche devrait être la journée la plus chaude pour un mois de mai depuis 70 ans, a indiqué Patrick Galois, prévisionniste.

Cet indicateur national est calculé depuis 1947 avec les valeurs maximales de nuit et de jour enregistrées dans trente stations. Dimanche, Fontainebleau a été un des endroits les plus chauds du pays avec 33,6°C, un seuil qui dépasse le record de 1992.

Un nouveau maximum pour mai a aussi été atteint à Vichy (33,1°C). Mais dans l’ensemble, les nouvelles valeurs maximales ont été enregistrées dans le nord-est du pays: 32,8°C à Nancy (précédent record en 1953), 32,9°C à Metz (1944), 32,9°C à Auxerre (2005), 33°C à Chatillon sur-Seine en Côte-d’Or (2009), 33,1°C à Troyes et 33°C à Saint-Dizier en Haute-Marne (2009). Des valeurs élevées pour la saison ont également été relevées à Strasbourg (33°C) et à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble et Limoges (32°C). A l’ouest, où plusieurs records avaient été battus jeudi et vendredi, les températures étaient redescendues sous la barre des 30°C en raison d’épisodes orageux.

Les précipitations continueront lundi matin sur la moitié ouest du pays avant de se décaler vers l’est, a indiqué Patrick Galois. Dans ce contexte orageux, les températures seront globalement à la baisse mais il fera encore très chaud dans le Nord-Est, notamment à Strasbourg avec une température prévue de 34°C.

La région parisienne a par ailleurs été touchée par un léger épisode de pollution à l’ozone samedi et dimanche, mais le niveau de ce polluant devrait baisser lundi et repasser sous le seuil d’information, a indiqué Airparif, l’organisme chargé de la surveillance de la qualité de l’air.