Mal de ventre, refroidissement, grippe, fièvre, petites blessures: à qui peut-on s’adresser pendant les nuits, week-ends ou jours fériés si on a besoin d’une prise en charge médicale?

En effet, presqu’un tiers de la population ignore l’existence des maisons médicales de garde et près de 40% se disent mal informés sur le système de santé du Grand-Duché. Ces chiffres sont issus d’un sondage sur la notoriété et le recours aux maisons médicales et aux urgences, dont le ministère de la Santé avait chargé l’institut TNS-Ilres.

L’enquête a montré que parmi les personnes ayant fréquenté une maison médicale de garde au cours des 12 derniers mois, une très large majorité se disait satisfaite de l’accueil, ainsi que des heures d’ouverture des maisons médicales (82%), mais aussi de la consultation médicale (79%) ou encore du temps d’attente (73%).

La durée d’attente relativement courte constitue d’ailleurs la principale motivation pour aller dans une maison médicale plutôt qu’au service d’urgence d’un hôpital.

Lydia Mutsch: «Toutes les urgences ne nécessitent pas d’aller aux urgences!»

Si les maisons médicales de garde se révèlent être un véritable succès, il convient néanmoins de mieux en informer le public.

À l’aide de dépliants multilingues (français, allemand, anglais et portugais), d’affiches, de spots radio et d’un clip-vidéo, la population est informée sur les adresses des 3 maisons médicales de garde du pays, sur les heures d’ouverture ou encore sur le déroulement de la permanence médicale.

Vers une meilleure organisation des services d’urgence et maisons médicales

Parmi les pistes proposées figurent p.ex. l’amélioration de l’informatisation et des flux au sein des urgences, l’uniformisation des critères de tri au sein des services d’urgence ou encore la mise en place d’une plateforme électronique permettant aux patients de s’informer sur les plages horaires libres dans les cabinets des généralistes.