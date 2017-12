Le Collège des bourgmestre et échevins a mis en marche la nouvelle illumination du patrimoine fortifié de la Ville, notamment sur le tronçon entre le pont Adolphe et le Viaduc, englobant le bastion Beck, le Niederwall Louis-Beck et le Niederwall Beck-Jost.

Ce projet fait partie d’un concept global élaboré par le Service éclairage public, la Coordination espace public, le délégué à l’environnement de la Ville de Luxembourg et le bureau « licht – raum – stadt – planung GmbH ». En effet, à travers le renouvellement par étapes des illuminations existantes, la Ville vise une mise en évidence des fortifications et des falaises dans le respect de l’environnement ainsi qu’une meilleure illumination des chemins piétonniers autour des fortifications, augmentant le sentiment de sécurité des citoyens.

Ainsi, le spectre lumineux retenu minimise les nuisances pour les animaux nocturnes, tels que chauves-souris et oiseaux nocturnes, par l’utilisation d’une lumière blanche chaude de 3000K dépourvue de rayonnement UV.

Tous les anciens projecteurs d’une puissance électrique de 250 – 1000 W sont remplacés par des projecteurs LED d’une puissance de 144 W dimmables, ce qui entraîne une réduction de la consommation d’énergie estimative de l’ordre de 80%.

Élaboration du concept global : coût estimatif de 2,4 millions €

Mise en œuvre du premier tronçon : 680.000 €

Communiqué