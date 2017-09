L’Université du Luxembourg parmi les 180 meilleures universités au monde

L’Université du Luxembourg arrive à la 179e place dans l’édition 2018 du classement universitaire du Times Higher Education (THE) « World University Rankings », une position qu’elle partage avec l’Université de Twente.

Depuis son entrée dans le classement du THE en 2016, l’Université s’est toujours positionnée parmi les 200 meilleures institutions universitaires.

Les résultats du « World University Rankings », qui figure parmi les classements universitaires les plus influents au monde, ont été annoncés à Londres le mardi, 5 septembre.

Par rapport aux résultats de 2017, le nombre d’universités prises en compte dans le classement de cette année est passé de 980 à 1102.

En s’améliorant dans les catégories « Recherche » et « Citations » et en retombant légèrement dans les catégories « Financement de l’industrie » et « Enseignement », l’Université du Luxembourg a consolidé ses résultats des deux années précédentes quand elle était classée respectivement 178e et 193e.

C’est aussi la première fois que l’Université détient la première place dans la catégorie « Perspectives internationales », une position qu’elle partageait encore avec l’Université du Qatar en 2017. Cette catégorie prend en compte le ratio entre étudiants et employés internationaux et nationaux ainsi que la participation de coauteurs internationaux dans les publications.

Dans la catégorie « Citations », l’Université du Luxembourg arrive à la 77e position.

« Nous sommes très satisfaits des résultats », ajoute le Prof. Ludwig Neyses. « En avril, THE dévoilait son classement des meilleures universités de moins de 50 ans, dans lequel l’Université du Luxembourg était classée 11e ».

www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Communiqué