L’Union européenne va allouer 120 millions d’euros au développement du wifi gratuit dans des lieux publics comme les parcs, les squares ou les hôpitaux à travers toute l’Europe, a-t-elle annoncé mardi.

La Commission, le Parlement et le Conseil sont parvenus lundi dans la soirée à un accord sur cette proposition, qui concernera, selon un communiqué de la Commission, 6.000 à 8.000 villes et villages dans tous les Etats membres. « Une fois le système mis en place, les autorités publiques locales (municipalités ou groupes de municipalités) souhaitant offrir une connexion wifi dans les zones où une offre publique ou privée similaire n’existe pas encore pourront demander un financement grâce à un processus simple et non bureaucratique », est-il précisé.

« Les sources spécifiques du financement seront finalisées à l’occasion des discussions en cours sur l’examen du cadre financier pluriannuel de l’Union », ajoute le communiqué.

Cet accord fait suite à une proposition du président de la Commission Jean-Claude Juncker, en septembre 2016, dans son discours sur l’Etat de l’Union.

