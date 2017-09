L’UE a prolongé de six mois les sanctions individuelles contre russes et ukrainiens

L’UE a prolongé jeudi de six mois les sanctions individuelles décrétées contre près de 150 responsables russes et ukrainiens pour leur implication présumée dans le conflit dans l’est de l’Ukraine, selon un communiqué.

« Une évaluation de la situation a permis de conclure qu’il n’y avait pas lieu de modifier le régime de sanctions », a indiqué le Conseil de l’UE, qui représente les 28 Etats membres, dans un communiqué. A l’issue d’une actualisation pour en retirer notamment quatre personnes décédées, la « liste noire » de l’UE comprend 149 personnalités russes et ukrainiennes, dont de nombreux chefs rebelles, et 38 « entités » (des entreprises, organisations ou partis politiques) « compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine », selon le communiqué. Leurs avoirs dans l’Union sont gelés et aucun visa d’entrée dans l’UE ne peut leur être délivré.

Ces sanctions s’inscrivent dans une série de mesures punitives décidées par l’Union européenne contre la Russie pour son soutien présumé aux séparatistes prorusses qui ont déclenché ce conflit au printemps 2014. De lourdes sanctions économiques dites « sectorielles », visant les secteurs bancaire, du pétrole ou de la défense russes, décrétées à l’été 2014, ont elles été renouvelées fin juin pour une période de six mois.