En date du samedi 10 juin, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel et le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider ont assisté, en présence d’une délégation d’affaires de la Chambre de Commerce, à l’ouverture du Consulat honoraire du Grand-Duché à Astana, marquant le 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Luxembourg et le Kazakhstan.

En marge de l’EXPO-2017, Xavier Bettel et Étienne Schneider ont eu des entrevues bilatérales avec le Premier ministre de la République du Kazakhstan, Bakytjan Saguintaïev, ainsi qu’avec le ministre de la Défense et des Industries aérospatiales, Beibut Atamkulov. Le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider a également rencontré le ministre des Finances kazakh, Bakhyt Sultanov et a visité le Centre spatial du Kazakhstan.

Communiqué