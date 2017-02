Lorraine/Metz: arrestations de 11 personnes soupçonnées de dizaines de cambriolages

Onze hommes soupçonnés d’avoir commis au moins une trentaine de cambriolages pour plusieurs dizaines de milliers d’euros de préjudice, ont été arrêtés et placés en garde-à-vue en Lorraine, ont indiqué les gendarmes jeudi.

Les suspects ont été arrêtés mercredi matin à différents endroits, principalement autour de Nancy, mais aussi dans les Vosges et le Bas-Rhin, après une enquête menée pendant plusieurs semaines par la section de recherche de la gendarmerie de Nancy et le groupement départemental de gendarmerie. Ils sont soupçonnés d’avoir « volé de puissants véhicules, notamment des Renault Mégane RS, souvent incendiés à l’issue de leurs raids, pour commettre des cambriolages dans des commerces d’outillage, de matériel agricole ou de vêtements de marque », précise un communiqué. Les cambriolages nocturnes ont été perpétrés entre la fin du mois d’octobre 2016 et la fin du mois de janvier 2017, a-t-on précisé. Ils devraient être présentés à un juge d’instruction dans l’après-midi de jeudi et vendredi, en vue d’une mise en examen.

afp