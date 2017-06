L’instable et le volatil / un monde immonde

On nous prédisait une marée brune en France, avant l’élection présidentielle. Voilà l’extrême droite cantonnée dans un petit recoin des urnes dans la bataille des législatives qui sévit jusqu’à dimanche prochain.

On s’attendait à ce que Teresa May, la calculatrice, remporte haut la main les législatives anticipées en Grande-Bretagne, la voilà remise à sa place par un parti travailliste qu’on estimait moribond.

On pourrait continuer la série, mais que dit-elle sinon que l’opinion publique semble dans un état de désarroi généralisé et navigue à vue, sans boussole, ce qui l’entraîne dans une spirale de yo-yo qui, du jour au lendemain, peut changer de direction? Qu’est-ce qui fait que cette drôle d’époque qu’il nous est donné de vivre produise, en apparence, tant d’instabilité et de volatilité dans les consciences? L’engouement, en France, pour un Macron, inconnu au bataillon politique il y a peu encore, apporte peut-être des éléments d’analyse.

Il y a, nous dit-on, dans l’air, comme un appétit du neuf. Têtes nouvelles, nouvelles idées en quelque sorte. Mais le nouveau, par définition est éphémère. Du neuf plus neuf peut à tout moment le remplacer. D’autant plus facilement que la nouvelle donne communicatrice fait du politique un produit de consommation rapide, à l’instar des téléphones portables changeant sans cesse de génération.

La vitesse de cette substitution du vieux par du neuf donne le vertige et ne creuse la tombe, en fin de compte, que du neuf. Pour la simple raison que, par-dessus le marché, c’est, finalement, du vieux habillé autrement. La volatilité des opinions vient de l’hésitation. On martèle que le monde d’aujourd’hui a besoin de solutions d’aujourd’hui. Mais, quand on va y regarder de plus près, on constate que c’est à partir de recettes vieilles comme le monde qu’elles sont façonnées, la ligne directrice en étant d’aller puiser dans les poches des humbles pour remplir celles des nantis.

Les peuples le sentent vaguement, mais le brouillage idéologique les égare. Ils vont donc, électoralement parlant, manger à tous les râteliers, et en reviennent très peu rassasiés. Le neuf, il y a quelques mois, c’était Le Pen en France…

La tentation d’essayer autre chose est grande. Ça rajoute du volatil au volatil, de l’instable à l’instable, mais ne résout rien.

Au bout du chemin – est-il encore loin ou déjà tout proche? – s’annonce le besoin de revenir à des choses plus fondamentales. D’autant que l’instabilité des esprits est doublée d’une fragilité sociale qui va croissant et commence à nourrir davantage les colères que les peurs.

N’excluons donc plus que sous la marmite du neuf, cuisiné par les jeunistes et les vendeurs de bric-à-brac «noviste», couve une flamme qui pourrait porter à ébullition ce vieux système capitaliste dont le visage mondialisé nous est vendu comme si c’était du progrès.

Jean Portante