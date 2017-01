Lettre ouverte contre la promotion d’Oettinger à la Commission

Plusieurs organisations de la société civile ont réclamé jeudi des députés européens qu’ils rejettent la promotion du commissaire allemand Günther Oettinger au sein de l’exécutif européen en raison de propos jugés « racistes, sexistes et homophobes ».

Jusque-là chargé de l’Economie et de la Société numérique, Oettinger a été promu au début de l’année à la tête du Budget et des Ressources numériques dans l’équipe présidée par Jean-Claude Juncker.

« Oettinger a proféré à plusieurs occasions par le passé des remarques racistes, sexistes et homophobes », dénoncent une dizaine d’organisations de défense des droits de l’homme et de lutte contre la corruption dans une lettre ouverte publiée jeudi.

« Il est plus que jamais vital que la Commission européenne prenne un engagement fort et crédible pour lutter contre la discrimination et pour agir en faveur de l’égalité pour tous », poursuivent les signataires parmi lesquels Transparency International UE, le Réseau européen contre le racisme et l’Association internationale LGBTI.

Ces organisations rappellent que lors d’une rencontre avec des hommes d’affaire à Hambourg, Oettinger a utilisé en octobre dernier le terme « bridés » pour parler des Chinois, ironisé sur le « mariage homosexuel obligatoire » et moqué les réticences de l’exécutif de la région wallonne face au CETA, le traité commercial entre l’Union européenne et le Canada.

Oettinger a fini par présenter des excuses et Jean-Claude Juncker, qui s’est dit choqué mais persuadé que ces propos ne traduisaient pas sa pensée (voir ), l’a confirmé en remplacement de la Bulgare Kristalina Georgieva, en partance pour la Banque mondiale.

Sa promotion doit être entérinée par le Parlement européen le 9 janvier. Sur le site internet de la Commission, il apparaît déjà dans ses nouvelles fonctions mais pas en tant que vice-président, contrairement à Georgieva.

A la Commission européenne, une porte-parole a dit jeudi que l’exécutif européen avait pris note de cette lettre ouverte.

Reuters