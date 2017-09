Les jurys des prix littéraires déjà sur le pied de guerre

Alors que tous les livres de la rentrée littéraire ne sont pas encore arrivés sur les étals des libraires, les jurys du Renaudot et du Goncourt commenceront dès lundi à sélectionner les ouvrages en lice pour les très convoités prix d’automne.

Le Renaudot ouvrira le bal lundi et le Goncourt donnera sa première sélection mardi en attendant que Le Monde décerne mercredi le premier prix littéraire de la saison, deux jours avant l’attribution du prix des libraires de Nancy, une récompense dont le lauréat a souvent été ensuite choisi pour le Goncourt. Selon les données du magazine spécialisé Livres Hebdo, 581 romans dont 390 ouvrages francophones sont attendus en librairie d’ici la mi-octobre. Quelques livres très attendus comme « Un personnage de roman » (Julliard), le livre que Philippe Besson a consacré à la campagne d’Emmanuel Macron, ne sera publié que jeudi, après l’annonce des premières sélections.

Les jurys des prix littéraires ont eu le privilège de lire les nouveaux romans avant leur publication et, comme d’habitude, le moindre signe est guetté par le monde de l’édition.

Les chroniques hebdomadaires de Bernard Pivot, le président de l’académie Goncourt, dans le Journal du Dimanche font ainsi vaciller auteurs et éditeurs. Depuis le 20 août, l’ancien animateur d’Apostrophes a mis en avant deux titres: « Un certain M. Piekielny » (Gallimard), formidable énigme littéraire à l’ombre de Romain Gary, de François-Henri Désérable et « Le déjeuner des barricades » (Grasset), un livre drôle et insolent sur fond de Mai 68, de Pauline Dreyfus. Ces deux titres se retrouveront-ils en sélection pour les prix d’automne? Pourquoi pas, même si figurer dans une chronique littéraire n’a évidemment pas valeur de sésame.

De la même façon, Pierre Assouline, juré de l’académie Goncourt, a mis en avant dans le dernier numéro du Magazine littéraire « La serpe » (Julliard), récit captivant sur un crime atroce commis à coups de serpe en octobre 1941, de Philippe Jaenada et « Taba-Taba » (Seuil), passionnant roman à la première personne dans lequel Patrick Deville nous raconte l’histoire de sa famille à l’aune de l’histoire de France et du monde. Si on se fie aux choix des critiques littéraires, certains titres sont quasi assurés de se retrouver dans les premières sélections. C’est le cas notamment de « L’art de perdre » (Flammarion) d’Alice Zeniter, un récit puissant sur les non-dits de la guerre d’Algérie qui nous raconte avec une rare empathie le destin d’une famille française dont le grand-père fut harki. Sorj Chalandon, avec « Le jour d’avant » (Grasset), roman poignant sur deux frères séparés par la catastrophe minière de Liévin en 1974, Chantal Thomas qui dresse un sublime portrait de sa mère dans « Souvenirs de la marée basse » (Seuil), Simon Liberati qui a choisi d’évoquer la figure de son père dans « Les rameaux noirs » (Stock) et Eric Reinhardt qui évoque la maladie de sa compagne dans « La chambre des époux » (Gallimard) ont également des chances d’être retenus. Mais on attend des jurés qu’ils fassent aussi preuve d’audace. Pourquoi ne pas sélectionner par exemple Jakuta Alikavazovic pour « L’avancée de la nuit » (L’Olivier), un grand roman d’amour crépusculaire ou Joël Baqué pour « La fonte des glaces » (P.O.L.), un des romans les plus originaux de la rentrée, aussi désopilant que sérieux sur le réchauffement climatique? Du côté des premiers romans, « Ma reine » (L’Iconoclaste) de Jean-Baptiste Andrea, une histoire d’amour sombre et déchirante, a déjà remporté vendredi le prix Envoyé par La Poste. « Le courage qu’il faut aux rivières » (Albin Michel) d’Emmanuelle Favier, « Fief » (Seuil) de David Lopez, « Encore vivant » (Rouergue) de Pierre Souchon, « Ces rêves qu’on piétine » (L’Observatoire) de Sébastien Spitzer (déjà récompensé par le prix Stanislas du premier roman) ou encore « Un élément perturbateur » (Gallimard) d’Olivier Chantraine sont également dignes de se retrouver en lice pour des grands prix d’automne.

Le jury du Médicis et celui du Femina feront connaître leur première sélection les 13 et 14 septembre.

Les différents jurys affineront leur sélection à deux autres reprises avant la distribution des prix: le 6 novembre pour le Goncourt et le Renaudot, le 8 novembre pour le Femina et le 9 novembre pour le Médicis.

Quinze titres dans la première sélection du Goncourt

L’académie Goncourt a dévoilé mardi sa première sélection de 15 romans en lice pour le plus prestigieux prix littéraire du monde francophone, décerné le 6 novembre.

Cinq des romanciers retenus par les Goncourt figurent déjà dans la première sélection du Renaudot. La liste du Goncourt n’a retenu aucun premier roman. La surprise vient de la sélection d’Eric Vuillard pour « L’ordre du jour » (Actes Sud), un roman paru au printemps dernier et non lors de la rentrée de septembre.

Voici la sélection par ordre alphabétique d’auteurs: – Kaouther Adimi, « Nos richesses » (Seuil) – Patrick Deville, « Taba-Taba » (Seuil) – Jean-François Désérable, « Un certain M. Piekielny » (Gallimard) – Brigitte Giraud, « Un loup pour l’homme » (Flammarion) – Olivier Guez, « La Disparition de Josef Mengele » (Grasset) – Yannick Haenel, « Tiens ferme la couronne » (Gallimard) – Philippe Jaenada, « La serpe » (Julliard) – Marie-Hélène Lafon, « Nos vies » (Buchet-Chastel) – Véronique Olmi, « Bakhita » (Albin Michel) – Alexis Ragougneau, « Niels » (Viviane Hamy) – Yves Ravey, « Trois jours chez ma tante » (Minuit) – Monica Sabolo, « Summer » (J.C. Lattès) – Frédéric Verger, « Les rêveuses » (Gallimard) – Eric Vuillard, « L’ordre du jour » (Actes Sud) – Alice Zeniter, « L’Art de perdre » (Flammarion)

La prochaine sélection aura lieu le 11 octobre à l’occasion de la Foire du livre de Francfort, dont la France est le pays invité d’honneur.

Alice Zeniter remporte le prix des libraires de Nancy

La romancière Alice Zeniter va recevoir le prix des libraires de Nancy pour son roman « L’art de perdre » (Flammarion), a-t-on appris auprès de l’hebdomadaire Le Point qui parraine ce prix très convoité.

Le prix sera décerné à la romancière vendredi après-midi à l’occasion du Livre sur la Place de Nancy, première grande manifestation littéraire de la rentrée. Le prix des libraires de Nancy a prédit trois fois d’affilée le futur Goncourt. Cela a été le cas en 2013 avec Pierre Lemaitre pour « Au revoir là-haut » (Albin Michel), en 2014 avec Lydie Salvayre pour « Pas pleurer » (Seuil) et en 2015 avec Mathias Enard pour « Boussole » (Actes Sud). L’an dernier, le prix avait récompensé Jean-Baptiste Del Amo pour « Règne animal » (Gallimard), récompensé ensuite par le prix du livre Inter (dont Alice Zeniter fut lauréate en 2013). Paru le 16 août et salué unanimement par la critique, « L’art de perdre » est un récit puissant sur les non-dits de la guerre d’Algérie qui nous raconte avec une rare empathie le destin d’une famille française dont le grand-père fut harki. L’histoire est racontée du point de vue de Naïma, jeune Française d’aujourd’hui, qui ignore tout ou presque du pays de son grand-père contraint à l’exil au moment de l’indépendance du pays. Alice Zeniter, 31 ans, était en lice face à dix autres auteurs. Son roman figure dans plusieurs autres sélections littéraires dont le prix du journal Le Monde qui sera décerné mercredi et le prix Renaudot, un des plus prestigieux prix littéraires francophones.