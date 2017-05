L’économie luxembourgeoise devrait bénéficier d’une croissance du PIB en 2017 et 2018

Le contexte conjoncturel national et international tend à s’améliorer au fil des derniers mois. L’économie luxembourgeoise devrait bénéficier d’une croissance du PIB proche de 5% en 2017 et 2018.

Poursuite de la reprise dans la zone euro

Le STATEC table sur une croissance dans la zone euro proche de 2% en 2017 et 2018. La demande intérieure est surtout portée par la consommation des ménages jusqu’à présent. Elle devrait bénéficier d’une accélération de l’investissement privé en 2017 et plus encore en 2018, ce qui permettrait à la reprise en zone euro.

Luxembourg: une croissance proche de 5% cette année et en 2018

La progression du PIB luxembourgeois a dépassé 4% en 2016 et la dynamique des années précédentes a été revue à la hausse.

Le secteur financier devrait profiter d’un environnement plus favorable, sous-tendu notamment par le redressement des marchés boursiers et la poursuite d’une bonne dynamique des crédits aux ménages et aux entreprises. Pour les autres secteurs, les indicateurs de production (industrie et construction) et de chiffre d’affaires (services non financiers) montrent des évolutions un peu décevantes sur les premiers mois de 2017.

De nombreux éléments plaident dans le sens d’un renforcement de la consommation privée et de l’investissement.

Ainsi, pour l’ensemble de l’année en cours, le STATEC prévoit une hausse du PIB en volume de près de 5%, un rythme qui devrait pouvoir être maintenu en 2018.

Les prix à la consommation et les salaires progressent davantage, mais les pressions de nature conjoncturelle restent modérées

Le STATEC table sur un taux d’inflation au Luxembourg de 1,8% pour 2017 et de 1,7% en 2018. Cette remontée substantielle découle non seulement du retournement à la hausse des prix pétroliers, mais également du renforcement projeté de l’inflation sous-jacente. Celle-ci se redresserait à 1,4% en 2017 et 1,8% en 2018.

En 2017, le coût salarial moyen au Luxembourg est amené à se renforcer significativement, principalement sous l’effet de l’indexation intervenue en début d’année, mais aussi de l’accord salarial dans la fonction publique et –dans une moindre mesure –de la revalorisation du salaire social minimum au 1er janvier. La baisse du chômage prévue pour cette année.

Finances publiques: léger excédent prévu pour 2017 et 2018

Les finances publiques luxembourgeoises se trouvent dans un état très favorable, respectant tous les critères européens et dégageant pour la sixième année consécutive un excédent.

Ce dernier, à 850 Mio EUR ou 1,6% du PIB en 2016, devrait pourtant se dégrader en 2017.

En cause: les allégements fiscaux relatifs à la réforme fiscale ainsi que les nouvelles pertes en matière de TVA sur le commerce électronique.

Communiqué