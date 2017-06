Le Qatar affirme disposer de suffisamment de vivres pour un an

Le Qatar a suffisamment de denrées alimentaires pour un an, ont affirmé à Doha des responsables qui ont voulu rassurer mercredi la population effrayée par le blocus imposé par l’Arabie saoudite à son voisin du Golfe.

Des habitants paniqués avaient pris d’assaut les supermarchés quelques heures après l’annonce lundi par l’Arabie saoudite et ses alliés de la rupture des relations avec le Qatar et la fermeture des frontières terrestres, maritimes et de l’espace aérien avec ce pays. Le président de la Chambre de commerce, cheikh Khalifa ben Jassem Al-Thani, cité par la presse locale, a assuré qu’il n’y aurait pas de pénurie au Qatar, qui compte 2,4 millions d’habitants. « Il n’y aura pas de pénurie de denrées alimentaires et d’autres produits car plus de 95% des importations du Qatar arrivent par voies aérienne et maritime », a assuré cheikh Khalifa. Il a ajouté que le pays disposait de suffisamment de vivres et de biens de consommation pour un an. Bien que les approvisionnements alimentaires du Qatar transitent d’habitude par la frontière avec l’Arabie saoudite, désormais fermée, les denrées alimentaires peuvent aussi être acheminés directement au port de Doha ou par avions.

Le Qatar importe jusqu’à 90% de ses besoins alimentaires, selon des estimations. Affolés par le début du blocus saoudien, des habitants de Doha s’étaient rués sur les supermarchés pour se procurer des vivres et des produits de première nécessité. Le lait, le riz et le poulet avaient alors rapidement disparu des rayons.