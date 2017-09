La construction d’une usine ultramoderne connectée de Goodyear située à Dudelange

Présent au Luxembourg depuis 1951, le groupe américain The Goodyear Tire & Rubber Company, spécialisé dans le développement et la production de pneus de tous types, installera dans la zone industrielle Riedchen à Dudelange une nouvelle usine de production de pneus fonctionnant selon les principes de l’industrie 4.0. Ce projet représente un investissement de 80 millions d’euros et sera à l’origine de 70 nouveaux emplois auprès de Goodyear.

En date du 12 septembre 2017, le premier coup de pelle de ce projet d’investissement a été donné sur le futur site de l’usine à Dudelange dans la zone industrielle Riedchen par le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, Rich Kramer, CEO et président du groupe Goodyear et Dan Biancalana, bourgmestre de la Ville de Dudelange.

Communiqué