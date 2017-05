Statut quo pour le remboursement des contraceptifs

Suite à une question parlementaire de la députée Taina Bofferding, le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 3 mai, qu’il n’envisageait pas d’étendre le remboursement des moyens contraceptifs à longue action. Cette décision déçoit le Planning familial.

Le Planning familial continuera de s’engager afin de garantir un accès universel à tous les moyens de contraception, sans limitation d’âge. En effet, les moyens de contraception remboursés par la CNS, ne le sont que jusqu’à l’âge de 25 ans.

Cette décision, dit-il en substance, constitue un risque élevé pour les femmes de se trouver face à une grossesse non désirée et tend vers une augmentation des interruptions volontaires de grossesse (IVG). En outre, selon les chiffres, la plupart des femmes ayant eu recours à l’avortement avaient plus de 25 ans.

Pas de remboursement du stérilet

«En comparaison avec d’autres pays européens, le Luxembourg se situe parmi les rares pays offrant une prise de charge de 80% des contraceptifs nécessitant pas d’acte médical et ce pour les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans», explique Lydia Mutsch, ministre de la Santé. La grande majorité des pays remboursent uniquement les femmes de moins de 20 ans.

En se référant à des rapports récents, elle ajoute qu’il y a «une nette préférence pour la pilule et le préservatif, en particulier chez les femmes de moins 25 ans», ce qui explique pourquoi les contraceptifs à longue action, comme le stérilet ou l’implant, ne sont pas remboursés.

Le remboursement concerne certaines pilules, les anneaux et les patches. Les moyens contraceptifs nécessitant une intervention médicale, comme le stérilet et l’implant, ne sont pas remboursées.

T. W.