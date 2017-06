Le lycée du président / De l’ecole

Je le préciserai d’emblée, pour le second tour des élections présidentielles en France, je n’aurais jamais pu jouer un Duclos de 2017 en parlant de «bonnet blanc, blanc bonnet».

J’ai salué l’élection d’Emmanuel Macron au détriment de ce rejeton de l’exécrable dynastie Le Pen.

Toutefois, je suis loin de voir dans le nouveau président de la République le super-héros de la modernité que beaucoup décrivent avec enthousiasme. Je me suis en effet penché sur le volet «éducation» dans le programme de La République En Marche pour voir comment le secondaire devrait évoluer dans les années à venir chez nos voisins français.

Et le résultat n’est pas exaltant du tout, alors que Macron insiste si souvent sur les réformes de l’éducation, tellement nécessaires, selon lui, pour dynamiser le pays. S’il ne s’agit nullement de considérer à tout prix des réformes comme prémices d’un système scolaire marchant comme sur des roulettes, on pourrait s’attendre à des idées nouvelles de la part de celui qui veut tout chambouler. Or, les véritables nouveautés dans le programme macronien se découvrent au compte-gouttes.

De fait, nous autres Luxembourgeois, nous nous sentons quelque peu dans le monde de Meisch. Les mêmes mots-clés se retrouvent des deux côtés de la frontière: je citerai avant toute chose le terme «autonomie». C’est le dada de Claude Meisch, cela semble être celui de Macron et de ses conseillers.

Or, il faut bien se demander d’où vient l’idée. Et, sans faire de longues recherches, c’est bien du côté des libéraux ou de l’OCDE qu’on trouvera la réponse. Et c’est bien cela qui me chagrine.

La République En Marche dit que «les chefs d’établissements et leurs équipes auront davantage de liberté dans l’élaboration de leur projet pédagogique, en contrepartie d’une responsabilisation accrue et d’une évaluation plus régulière». Pour la contrepartie à l’autonomie, Macron a le mérite d’être plus clair que notre ministre: «Chaque collège et chaque lycée bénéficiera d’un diagnostic tous les trois ans. Celui-ci portera sur l’ensemble des missions d’un établissement (enseignement, progrès des élèves, projets pédagogiques, infrastructures…).»

Je serais fort étonné que le même plan n’existe pas dans un tiroir de la rue Aldringen. Et c’est là qu’apparaît un danger évident, celui des classements des lycées. Il y aura des lycées d’élite, et d’autres beaucoup moins prestigieux.

D’autres similitudes apparaissent dans les programmes: je les citerai dans leur version macronienne: «Le collège et le lycée offriront des parcours beaucoup plus individualisés pour les élèves et leur orientation sera bien plus informée, […], l’école sera plus ouverte aux parents, […], revoir la forme du baccalauréat…» Même si j’approuve entièrement cette dernière mesure, tout le monde devrait comprendre que la révolution scolaire est bien éloignée en France.

André Wengler