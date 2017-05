Aujourd’hui, le Grand-Duc s’est rendu au Centre militaire à Diekirch. En présence du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider, le Grand-Duc a visité le hall logistique et ses ateliers.

Lors de sa visite, le Grand-Duc a également reçu des explications sur les capacités satellitaires de l’armée et a assisté à une démonstration de drone.

Étienne Schneider a en outre informé S.A.R. le Grand-Duc sur l’état des travaux relatifs à l’élaboration d’une politique de défense à l’horizon 2025.

Le hall logistique, qui a été inauguré le 22 juillet 2015, forme une enceinte sécurisée indépendante avec une liaison facilitée vers la caserne militaire. Le bâtiment regroupe les ateliers, les locaux de stockage ainsi que des bureaux.

La station militaire d’ancrage de signaux de communication satellitaire, qui a été inaugurée le 29 septembre 2015, s’inscrit dans le programme «Wideband Global Satellite System» (WGS), le système de communication par satellite le plus performant de la défense américaine.

La station au «Haerebierg» se compose de deux antennes paraboliques de respectivement 9 et 6,8 mètres de diamètre. Elle permet de faciliter la gestion logistique et administrative, le transfert de données et les communications des détachements militaires en opération.

Communiqué