Le Figaro, 20 Minutes et Le Monde, trio gagnant de la presse écrite en 2016

Le Figaro, 20 Minutes et Le Monde occupent les trois premières places en termes d’audience mensuelle de la presse écrite en 2016, tous supports confondus, selon la dernière étude One Global de l’ACPM et de Médiamétrie, parue mardi.

Viennent ensuite Télé Loisirs, Le Parisien/Aujourd’hui en France, Femme Actuelle et L’Equipe. Sur les 98% de Français qui disent lire la presse tous les mois, les lectures numériques (53%) dépassent les lectures papier pour la première fois dans cette étude annuelle, qui fusionne différentes données d’audience numérique et papier. 74% des Français lisent au moins un titre de presse en version numérique et plus de la moitié sur mobile ou tablette (47% sur mobile, 25% sur tablette). Mais les lecteurs « exclusivement papier » représentent encore en moyenne 43% du total des lecteurs d’une marque de presse, contre 20% « exclusifs ordinateurs », 16% « exclusifs mobile » et 6% « exclusifs tablette », pour 19% qui lisent sur plusieurs supports.

Côté numérique, les lectures sur support mobile dépassent celles sur ordinateur. Concernant la seule lecture mobile, la première place revient à Télé Loisirs.

afp