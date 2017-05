Le chef de la diplomatie russe est arrivé à la Maison Blanche pour rencontrer Trump

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est arrivé mercredi matin à la Maison Blanche pour une rencontre avec le président Donald Trump, après un entretien avec le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, a constaté un journaliste de l’AFP. Cet entretien exceptionnel dans le Bureau ovale sera le premier du président américain avec un haut responsable russe, alors que les relations entre les deux puissances sont exécrables et que le climat politique à Washington est explosif. Les deux hommes doivent notamment parler de la Syrie, de l’Ukraine et préparer une possible rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.