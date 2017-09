La police interdit l’accès à la Sagrada Familia à Barcelone

La police catalane a annoncé mardi avoir interdit l’accès à l’église de la Sagrada Familia à Barcelone, dans le cadre d’une opération anti-terroriste.

La police, qui communique via son compte Twitter, précise avoir envoyé une équipe de démineurs pour inspecter une camionnette suspecte stationnée près de l’église.

La presse espagnole avait indiqué au mois d’août que la Sagrada Familia aurait pu être la cible initiale des membres de la cellule islamiste derrière les attaques du mois dernier qui on fait 14 morts à Barcelone et Cambrils.

Reuters