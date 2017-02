La Lituanie accueille des soldats allemands en renfort face à la Russie

La Lituanie a salué officiellement mardi plusieurs centaines de soldats allemands, arrivés dans le cadre d’une opération de l’Otan pour renforcer son flanc oriental face à la Russie.

« La Lituanie n’a jamais auparavant accueilli de forces alliées d’une telle importance », a souligné la présidente Dalia Grybauskaite à Rukla, une base militaire à une heure de voiture de Vilnius. « C’est un message clair et important pour tous: l’Otan est forte et unie », a-t-elle ajouté lors d’une cérémonie officielle, en présence de la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen.

Interrogée sur la possibilité de voir les élections allemandes de septembre modifier la position de Berlin en la matière, Mme von der Leyen a souligné que « tous les partis partageaient le même engagement solide » à l’égard des alliés. « Nous sommes déterminés à protéger la Lituanie », a-t-elle dit devant la presse. « Pour nous Allemands, c’est une journée particulière. Nous sommes liés depuis longtemps par une histoire difficile. Il est donc d’autant plus beau que nous défendons ensemble la démocratie et l’amitié ».

Les militaires allemands doivent encadrer et fournir le gros de troupes d’un bataillon multinational de l’Otan de quelque 1.200 personnes.

Des Belges et des Hollandais sont déjà sur place, tandis que des soldats luxembourgeois, norvégien, français et croates doivent les rejoindre en 2017 et 2018.

Trois autres bataillons similaires doivent être déployés en Pologne, en Lettonie et en Estonie. Leur présence a été requise par ces pays après l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

La Russie dément toute ambition territoriale et accuse l’Otan de vouloir l’encercler. Ce déploiement, a dit Mme Grybauskaite, « renforce considérablement la dissuasion » face « au dispositif militaire en développement autour de nos frontières », évoquant ensuite « la militarisation agressive » de l’enclave russe voisine de Kaliningrad. Un analyste de l’Institut lituanien des relations internationales, Kestutis Girnius, a déclaré qu' »en plaçant ses soldats sur la ligne de feu, les pays de l’Otan offrent une preuve tangible de leur engagement à protéger la sécurité de la Lituanie ».

Le rôle de l’Allemagne durant la 2e guerre mondiale a freiné ses ambitions militaires et limité sa volonté d’envoyer ses soldats vers l’Est. Mais en Lituanie la présence de troupes allemandes est moins controversée qu’ailleurs, car c’est la Russie qui est perçue comme la principale menace depuis le conflit mondial.

