La belle rentrée parisienne de Camille

Du bleu plein la tête et des envies de danse dans les pieds, la remuante Camille fait cette semaine sa rentrée parisienne avant d’aller faire danser les festivaliers cet été, de Carhaix à la Rochelle.

Celle qui a si joliment chanté « Paris » dans son premier album, il y a déjà 15 ans, n’a pas caché son plaisir vendredi soir pour son quatrième et dernier concert – complet – à la Cigale, salle du nord de la capitale. « C’était chaque soir différent, mais toujours le même amour! », a lancé la chanteuse de 39 ans à la fin du concert avant d’emmener les spectateurs en procession sur une place toute proche, devant le Théâtre de l’Atelier, pour prolonger le plaisir avec un tout dernier morceau! Sa belle semaine parisienne se terminera dimanche au festival We Love Green, dans le Bois de Vincennes.

Camille est repartie sur les routes en avril au Printemps de Bourges avec la couleur bleue pour étendard, celle de la pochette de son nouvel album, « Ouï », paru début juin. Cette couleur est omniprésente dans les tenues de la chanteuse, de ses trois choristes comme des trois musiciens (claviers, percussions). Ainsi que dans la scénographie: avec ces toges qui cachent ou ne révèlent qu’un peu, avec ces voiles évoquant la danse serpentine, avec ces tentures faisant penser à des vagues en fond de scène.

Camille, chanteuse aux pieds nus sur scène, est aussi revenue avec des envies de danse. Ses chansons font comme toujours la part belle aux mélanges de voix et aux claquements, battements et pulsations en tous genres. Mais elles revisitent aussi clairement, pour certaines, des danses traditionnelles (bourrée, scottish). L’imparable « Les Loups » devrait ainsi faire pas mal danser dans les festivals d’été. Révélée au grand public en 2005 par « Le Fil », son second disque, Camille (Dalmais, de son nom complet), quatre fois récompensée aux Victoires de la musique, n’a pas sorti d’album studio depuis « Ilo Veyou » en 2011.

Après Paris, elle sera la semaine prochaine en Suisse (Neuchâtel).

En juillet, elle est attendue au Luxembourg, au festival Terres du Son, aux Francofolies de la Rochelle, aux Vieilles Charrues à Carhaix, au Paleo Festival de Nyon, à Nice, Saint-Nazaire… Une tournée au long cours qui compte déjà des dates jusqu’en mars 2018.