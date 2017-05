La 9ème édition de la Nuit du sport compte 8000 participants

La neuvième édition de la Nuit du Sport a attiré pas moins de 8000 participants.

La « Nuit du sport » est un projet initié et coordonné par le Service National de la Jeunesse et le Ministère des Sports. Pour l’édition 2017 en tout 25 communes et autres acteurs ont suivi l’appel des organisateurs du projet.

A part des disciplines sportives plus classiques, les activités proposées lors de la « Nuit du sport » se caractérisent surtout par leur originalité. Il s’agit souvent de disciplines, soit peu usuelles ou peu connues, soit adaptées pour l’occasion.

L’édition 2017 s’est déroulée dans les localités suivantes : Beckerich, Bettembourg, Betzdorf, Bissen, Clervaux, Colmar-Berg, Contern, Dudelange, Echternach, Esch/Alzette, Frisange, Grevenmacher, Hesperange, Koerich, Koetschette, Lultzhausen, Luxembourg-Ville, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Pétange, Roeser, Sanem, Schengen et Steinfort.

Dans ces communes cette année, plus de 110 disciplines sportives différentes ont été proposées par des maisons de jeunes, des associations, de clubs de sports, maisons relais ou des services communaux.

Communiqué