La 20e édition de l’Invitation aux musées a rassemblé 15.145 visiteurs

Pour la 20e année consécutive, pas moins de 44 musées à travers le Grand-Duché ont consacré ce week-end printanier aux journées portes ouvertes.

L’initiative, dès son origine en 1998, a été couronnée de succès. Le nombre global de visiteurs est passé de 2.542 en 1998 à 15.145 visiteurs en 2017 – une augmentation de près de 83% en 20 ans !

Quatre musées ont participé pour la première fois : le Centre Nature et Forêt Biodiversum et la Valentiny Foundation à Remerschen, le Musée régional des Enrôlés de force à Dudelange et le Musée de la Sidérurgie « De Schmelzaarbeschter » à Esch-sur-Alzette.

A Luxembourg Ville, une visite guidée spéciale à travers quatre institutions a été proposée spécialement à l’occasion du Mois européen de la photographie. Cette visite a offert un aperçu des expositions au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, au Cercle Cité, au Musée national d’histoire et d’art et à la Villa Vauban – Musée d’Art de la Ville de Luxembourg.

A l’Est, les visiteurs ont été emmenés avec un autobus à une découverte culturelle des « 7 musées du Miselerland ».

Au nord du pays, une chasse au trésor a été organisée pour les enfants par les quatre musées de Diekirch.

Au Sud, l’accent a été mis sur l’industrie sidérurgique, sur l’industrie minière et sur la deuxième guerre mondiale.

Communiqué