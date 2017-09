La 1ère édition de Dinner in the Sky au Luxembourg à l’Amphithéâtre du Kirchberg

La 1ère édition de Dinner in the Sky au Luxembourg aura lieu du 28/09 au 30/09/2017 à l’Amphithéâtre du Kirchberg, rue Léon Hengen 2 L-2157 Luxembourg (derrière la Coque).

« …Dinner in the Sky prendra possession du ciel luxembourgeois et accueillera derrière ses fourneaux les plus belles toques luxembourgeoises parmi lesquelles Renato Favaro du Ristorante Favaro*, Arnaud Magnier du Clairefontaine*, René Mathieu de La Distillerie*, Cyril Molard de Ma Langue Sourit*, Ilario Mosconi du Mosconi**, Philippe Laffut du Patin d’Or*, Katell Guillou de Toit pour toi* & Guillou Campagne*. »

Dinner in the Sky prendra possession du ciel luxembourgeois et accueillera derrière ses fourneaux les plus belles toques du Grand-Duché.

« Le Dinner in the Sky vous permet de découvrir la gastronomie luxembourgeoise en envoyant 22 convives et 2 Chefs vivre une expérience inoubliable dans le ciel (étoilé…) de notre pays ( Julien Elles du Two6two, Mathieu Van Wetteren de Apdikt, Clovis Degrave de l’Hostellerie du Grunwald, Yann Castano du Oro E Argento et Etienne-Jean Labarrère-Claverie du Cibo’s.) »



Chaque convive sera accueilli avec un coupe de champagne puis sera invité à s’installer dans la nacelle pour profiter d’un menu 5 services préparé et servi par les deux Chefs présents. Ensuite, un café et un pousse-café leur sera offert dans le lounge.

La réservation s’effectue par internet, le prix d’une place est fixé à 296,50 euros.

Pour plus d’informations: https://www.dinnerinthesky.lu/