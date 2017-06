« Kinomay à Luxembourg » / Journées du cinéma russe pour l’enfance et la jeunesse

La fondation caritative « Kinomay» pour l’enfance et la jeunesse » organise un festival du cinéma russe pour l’enfance et la jeunesse « Kinomay à Luxembourg », du 16 au 19 juin, en coopération avec le Centre de Russie pour la Science et la Culture, l’Ambassade de Russie au Luxembourg, East-West United Bank S.A. (EWUB), l’École russe « Kalinka », le Lycée des Arts et Métiers, et avec le soutien de la fondation de bienfaisance du groupe « Sistema ».

La fondation caritative « Kinomay» pour l’enfance et la jeunesse » est une association d’intérêt public créée il y a huit ans. Son principal objectif est de faire connaître les meilleurs films pour enfants, que ce soit des films anciens ou des films récents tournés au cours de ces dernières années.

Le programme de projection des films est complété par un programme culturel et éducatif proposant des concours de création, des rencontres entre le public et les cinéastes et des master classes.

Chaque année, cet événement voit son champ géographique s’élargir. C’est ainsi qu’en 2016, Moscou, Saint-Pétersbourg, Smolensk, Gagarine, Rostov-sur-le-Don, Taganrog, Gorno-Altaïsk et Berlin ont accueilli ce festival et c’est la deuxième fois que les représentants de la fondation viendront au Luxembourg.

Des personnalités du monde du spectacle se sont engagées bénévolement pour soutenir l’action de la fondation et l’on a pu voir Euclide Kurzidis et Sergueï Plotnikov, artistes émérites de Russie, Din Fan, Olga Avdych, Anna Snatkina et Alexey Levchine, artistes de théâtre et de cinéma, Anna Pendrakovskaya, scénariste et producteur, et Maria Mouat, réalisateur, participer aux actions organisées dans plusieurs villes.

À Luxembourg animeront des rencontres sur le thème de la création artistique, l’histoire du dessin animé aussi bien que des master classes dédiées au théâtre, à la technique vocale « Chantons ensemble» et à l’écriture théâtrale « Comment écrire un scénario ».

Un certain nombre de master classes ont été spécialement conçues pour Luxembourg – une conférence interactive « L’influence réciproque du cinéma russe et français » .

Les films « Le chameau céleste» et « C’est ton anniversaire » qui ont pour thème les relations entre l’homme et la nature.

Des dessins animés qui ont été présentés au Festival du cinéma d’animation de Souzdal 2017, ainsi que des films du Studio Pchela présentant de différentes techniques modernes (réalisation des personnages en cire à modeler et en fils de laine).

Les petits enfants auront l’occasion de voir des contes de fée et des films d’aventure : « Le mystère de la Reine des neiges », « Les aventures de jeunes italiens », « Un, deux, trois… ». Les films tels que « Ensemble sur la glace » et « Smiley » s’adressent aux adolescents et parlent de la formation de la personnalité et l’expérience du premier amour.

Enfin, pour les jeunes, des films documentaires sur les problèmes sociaux et des courts-métrages.

Traditionnellement le concours littéraire destiné aux enfants russophones vivant au Luxembourg et dans la Grande Région sera organisé avant le festival. Cette année le sujet écologique a été choisie. « Petites merveilles dans une grande ville ». La remise des prix et des cadeaux aux gagnants du concours aura lieu au Centre de Russie pour la Science et la Culture.

Salle de cinéma du Centre de Russie pour la Science et la Culture

École russe « Kalinka »

Lycée des Arts et Métiers

Contact tél. à Luxembourg : +352 253 153 240

Communiqué