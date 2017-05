KBL epb affiche un bénéfice opérationnel en baisse

KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se trouve à Luxembourg et qui opère dans cinquante villes en Europe, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers au titre de l’exercice clôturé au 31 décembre 2016.

La marge d’intérêt en 2016 a baissé de 15 % par rapport à 2015.

Les commissions nettes ont également baissé de 7,7 % en raison du contexte de marché difficile pour les banques privées pures.

Le groupe KBL epb a réalisé un bénéfice opérationnel de 37,1 millions d’euros pour 2016, y compris les plus-values obligataires, alors que son résultat avant impôts s’élève à 16,1 millions d’euros.

En 2016, les revenus du Groupe ont atteint 465,9 millions d’euros.

Une nouvelle plateforme informatique

La rentabilité a également été affectée par plusieurs investissements importants, notamment l’implémentation d’une nouvelle plateforme informatique qui améliorera fortement l’expérience client et permettra d’harmoniser les activités de back-office. La plateforme a été mise en place avec succès au sein de la filiale française du Groupe et sera lancée très prochainement au sein de KBL epb à Luxembourg.

KBL epb a également étendu ses activités aux Pays-Bas grâce à l’acquisition d’Insinger de Beaufort, banque privée dont le siège se trouve à Amsterdam. Le Groupe entend fusionner cette banque et Theodoor Gilissen, filiale néerlandaise de KBL epb. Les avoirs de la clientèle de l’entité fusionnée dépasseront 20 milliards d’euros.

Au Royaume-Uni, le Groupe a acquis The Roberts Partnership, une société de gestion et de planification patrimoniale qui emploie 20 collaborateurs et gère plus de 500 millions d’euros d’actifs. Cette équipe a été intégrée à Brown Shipley, filiale britannique de KBL epb.

Le groupe KBL epb a été nommé meilleure banque privée de Luxembourg en 2016 lors des PWM/The Banker Global Private Banking Awards. Le Groupe a également été reconnu parmi les meilleures banques privées en Europe en 2016 lors des Private Banker International Global Wealth Awards.

Communiqué