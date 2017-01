En présence du Président de la République française, François Hollande, la conférence de Paris pour la paix au Proche-Orient a rassemblée 70 pays et organisations internationales concernés et s’est inscrite dans la lignée des efforts internationaux en cours visant un règlement du conflit israélo-palestinien.

Les participants ont réaffirmé d’une même voix que la solution à deux Etats est la seule façon de parvenir à une paix durable entre Israël et les Palestiniens.

« Penser que le Moyen-Orient pourrait retrouver la stabilité sans régler le plus ancien de ses conflits est une illusion » a d’emblée rappelé Jean Asselborn, « ce conflit, s’il n’est pas résolu, continuera à nourrir les frustrations de par le monde et ne fera que renforcer le cycle infernal de la haine, de la radicalisation et du terrorisme ».

Le ministre a poursuivi son intervention en rappelant que « hélas, la situation à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza continue à s’aggraver.

Le nombre de colons, de confiscations et de démolitions est en hausse. A cause de ces tendances, qui constituent des menaces pour la solution à deux Etats, nous souscrivons complètement au rapport du Quartet qui laisse douter des « intentions à long terme » d’Israël, qui a un choix à faire: c’est ou la colonisation ou la solution à deux Etats ».

Jean Asselborn a vivement salué l’adoption de la résolution 2334 qui appelle Israël à arrêter « immédiatement et complètement » sa politique illégale de colonisation.

« C’est la première fois que le Conseil de sécurité s’exprime, de manière aussi claire, pour constater une évidence : la colonisation israélienne hypothèque chaque jour davantage la solution à deux Etats et remet en cause les chances de voir bâtir un État palestinien viable et indépendant » a-t-il déclaré.

Communiqué