Cher lecteur, Cet article fait partie de l'offre prémium du Jeudi. Cliquez ---ici --- pour décourvir nos différentes formules d'abonnement. ---Abonnez-vous--- ou ---identifiez-vous--- pour lire le reste de l'article.

En 2011, un tribunal équatorien a condamné la société pétrolière Chevron à payer 9,5 milliards de dollars aux indigènes et paysans victimes d’une pollution permanente depuis les années 1970. Mais l’entreprise américaine refuse de payer. «Juste à côté de là où j’habite et où j’ai mon terrain, la Texaco a installé des stations d’extraction et