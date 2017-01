Hospitalisation de l’ex-président américain George H.W. Bush

L’ex-président américain George H.W. Bush, 92 ans, a été à nouveau hospitalisé à Houston (sud), ont rapporté mercredi des médias.

Victime dans le passé de plusieurs problèmes de santé, l’ancien chef d’Etat (1989-1993) est malade mais se trouve dans un état stable et « va bien », a indiqué son chef de cabinet, Jean Becker, au journal Houston Chronicle. Cette nouvelle hospitalisation survient quelques jours avant l’investiture vendredi de Donald Trump à la présidence américaine. A la différence de son fils George W. Bush, de Bill Clinton et Jimmy Carter, le plus âgé des quatre anciens chefs d’Etat américains en vie, il avait annoncé qu’il ne serait pas présent vendredi aux cérémonies. Il a été admis à hôpital méthodiste de Houston et son retour chez lui devrait intervenir dans quelques jours, même si la raison de sa nouvelle hospitalisation n’a pas été précisée, a indiqué la télévision locale KHOU, lié à la chaîne CBS. De santé fragile, George H.W. Bush se déplace souvent en chaise roulante. Ses dernières apparitions publiques ont montré un homme affaibli. En juillet 2015, le 41e président avait déjà été hospitalisé après s’être brisé une vertèbre cervicale en tombant chez lui. Quelques mois avant, il avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. En novembre 2012, une bronchite l’avait déjà obligé à passer deux mois dans le même hôpital de Houston. Pour ses 90 ans, le patriarche de l’une des plus importantes dynasties politiques des Etats-Unis s’était offert un vieux rêve, sauter en parachute d’un hélicoptère près de chez lui à Kennebunkport dans le Maine (nord-est). Il avait déjà sauté en parachute pour ses 80 et 85 ans.

afp