A Bâle (Suisse), dans une école secondaire, plus de 280 élèves ont dû être évacués, le 12 septembre de cette année, à cause d’un incendie qui s’est déclaré dans les toilettes. Heureusement, l’incendie n’a pas fait de victimes; seuls deux élèves ont dû être hospitalisés pour un contrôle.

Des accidents de ce type ne se terminent pas toujours aussi bien.

Ainsi, deux jours plus tard, Une école religieuse du centre de Kuala Lumpur (Malaisie) a été dévastée par les flammes. Les victimes n’ont pas pu s’échapper à cause des grilles en métal qui fermaient le bâtiment. Vingt-quatre personnes, pour la plupart des adolescents, ont péri.

Et voilà que, fin octobre, on nous annonce qu’une aile entière d’un lycée de la capitale doit être fermée d’urgence. Le câblage électrique ne répondant pas aux normes de sécurité, les plafonds et les planchers auraient pu prendre feu, et les élèves auraient eu les pires difficultés d’échapper à l’incendie, étant donné l’absence d’une sortie de secours.

C’est vrai, il ne s’est rien passé en fin du compte, mais rétrospectivement, les professeurs qui enseignaient dans ces salles, les élèves dont les classes s’y trouvaient et, évidemment leurs parents, doivent ressentir certaines frayeurs.

C’est vrai, l’inspection de sécurité s’est déroulée à temps, et il s’agit de louer la perspicacité des techniciens, mais cela nous dit-il que toutes les salles de toutes les écoles du Grand-Duché répondent aux normes de sécurité?

Si je ne suis pas au courant de toutes les mesures qui ont été prises ces derniers temps concernant la sécurité, je me souviens qu’au cours de ma carrière d’élève d’abord, de professeur ensuite, je me suis plus d’une fois retrouvé, à travers le pays, dans des salles qui, au premier abord, n’inspiraient pas particulièrement confiance.

Aussi ne serais-je pas vraiment étonné si des décisions similaires d’abandon de certains locaux scolaires étaient prises dans les mois à venir.

Rien que le fait que l’on puisse émettre une telle hypothèse constitue une honte pour notre pays tout entier.

Comment est-il possible que dans un pays aussi riche que le nôtre, certaines salles de classe ne répondent en rien à ces aspirations que tous les partis politiques partagent: éduquer les jeunes de façon à ce qu’ils soient dotés des compétences leur permettant d’aborder l’avenir sans craintes.

De nombreuses dépenses «bling-bling», comme l’équipement en tablettes ou la rénovation luxueuse de l’un ou l’autre établissement scolaire, ne sont que de la poudre aux yeux. Nous manquons cruellement d’équipements scolaires modernes, et tous les gouvernements de ces dernières décennies sont coupables, ce qui signifie que presque tous les partis doivent faire leur mea culpa.

Mais au-delà des politiques, nous tous, nous sommes coupables. Le «NIMBY» de beaucoup d’entre nous, quand il s’agit de construire des écoles nouvelles, la peur du voisinage dans les bus de ces jeunes si différents de nous, mais aussi cette volonté de toujours vouloir payer moins d’impôts, donc de préférer le bien personnel au bien public, voilà aussi des raisons de ce retard dans la construction de bâtiments scolaires modernes.

André Wengler